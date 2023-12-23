Mutluyaka'da Ambar Hırsızlığı: Güneş Panelleri ve Elektrik Malzemeleri Çalındı

Tuzla-Mutluyaka'da Gerçekleşen Ambar Hırsızlığında Kapsamlı Zarar: Güneş Panelleri ve Elektrik Malzemeleri Çalındı, Tutuklanan Zanlının Yargılanması Sürüyor!
20-21 Aralık 2023 tarihleri arasında yaşanan olayda, Tuzla-Mutluyaka bölgesindeki bir şahsa ait ambarın kapısı kasten hasar görmüş ve içeriye girilerek 8 adet güneş paneli, testere, matkap, pvc boru ütüleme makinesi, 3 adet plastik ekmek kasası ve çeşitli elektrik malzemeleri çalınmıştır. Olayın polise bildirilmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, zanlı olarak belirlenen H.K.(E-41) tutuklanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında devam eden soruşturma, çalınan malzemelerin izini sürmeye devam ediyor.
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