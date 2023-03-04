NASA astronotunun görüntülendiği kutup ışıkları nefes kesti

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda olmak, istasyonun operasyonları boyunca birçok astronotun paylaşımlarıyla uzay meraklılarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Son olarak NASA Astronotu Josh Cassada, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) çektiği kutup ışıklarının fotoğrafını paylaşarak dikkat çekti.

ISS, yörünge yolunda Dünya’nın ortalama 400 kilometre üzerinde uçar. Sık sık da astronotların buradan paylaştıkları fotoğraflarla sosyal medyada gündeme geliyor.

Cassada da ISS’den çekilen auroraların fotoğrafını 28 Şubat’ta Twitter’da paylaşarak beğeni yağmuruna tutuldu.

Daha önce de astronot Bob Hines, geçen yıl atmosferimizle etkileşime giren bir Güneş fırtınasının görüntülerini çekmişti.