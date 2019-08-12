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NASA: Keops Piramidi büyüklüğünde bir asteroid dünyaya yaklaşıyor

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) verilerine göre, ölçüleri Mısır’daki Keops Piramidi’nin boyutlarını aşan ‘potansiyel olarak tehlikeli’ bir asteroid, ay sonuna doğru Dünya’nın çok yakınından geçecek.
NASA: Keops Piramidi büyüklüğünde bir asteroid dünyaya yaklaşıyor

NASA’nın verilerine göre, ölçüleri Büyük Piramit olarak da bilinen Keops Piramidi’nin boyutlarını geçen ve potansiyel tehlike barındıran bir asteroid, ay sonuna doğru Dünya’nın çok yakınından geçecek.

 

'2019 OU1' diye adlandırılan asteroidin çapının 160 metre olduğu ve bu ölçünün Keops Piramidi’nden 20 metre daha büyük olduğu anlaşılıyor.

2019 OU1, 28 Ağustos’ta Dünya’ya, Venüs gezegeninin bulunduğu mesafeden 40 kat daha yakında olacak. Asteroid gezegenimizi yaklaşık 100 milyon kilometre mesafeden ‘teğet geçecek’.Daha önce Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Dünya için potansiyel tehlike taşıyan uzay objelerinin listesini yenilemişti. Söz konusu listeye göre 9 Eylül 2019, 2006QV89 asteroidinin Dünya ile çarpışma olasılığı bulunan en yakın tarih olarak görülüyor.

 

Ajansın uzmanları, asteroidin Dünya ile çarpışma olasılığını 7 binde 1 olarak değerlendiriyor. 2006QV89 şu anda Dünya’nın 6.7 milyon kilometre uzağında seyrediyor.

Potansiyel tehlikeler listesinin başında ise 2010RF12 asteroidi var. Söz konusu asteroidin 2095’te Dünya’ya çok tehlikeli mesafede olacağı ve çarpışma olasılığının 16’da bir olacağı değerlendiriliyor.

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