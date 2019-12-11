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NASA’nın ünlü emekli kadın astronotu Dr. Anna Fisher Yakın Doğu Üniversitesi’nde liseli öğrenciler ile biraraya geldi

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Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ile Amerikan Büyükelçiliği işbirliğinde, emekli NASA astronotu ve uzaya gönderilen ilk anne ünvanını taşıyan Dr. Anna Fisher, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de lise öğrencilerine sunum yaptı.
NASA’nın ünlü emekli kadın astronotu Dr. Anna Fisher Yakın Doğu Üniversitesi’nde liseli öğrenciler ile biraraya geldi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, farklı okullardan lise öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, emekli NASA astronotu Dr. Anna Fisher, 1984 yılında Discovery adlı uzay mekiği ile uzayda yaşadığı deneyim ve tecrübeleri öğrencilerle paylaştı. 

 

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Etkinlikte yaptığı konuşmada, “Başkan Trump yine Ay’a gitmemizi istiyor” ifadelerini kullanan Dr. Anna Fisher, uzun vadedeki hedefin ise Mars’a giderek orada bir üs kurmak olduğunu belirtti. Gelecek 100 yılın çok heyecanlı olacağına işaret eden Dr. Fisher, “Tekrar başlamayı ve NASA’da ikinci bir kariyer yapmayı isterdim” ifadesini kullandı.

Etkinlikte konuşan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı ise,           Dr. Anna Fisher’i ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını belirterek, Dr. Fisher’in başarılı kariyerinin etkinliğe katılan gençler için bir ilham kaynağı oluşturacağını belirtti.

192 Saat Uzayda Kalan İlk Kadın Astronot…

1984 yılında arızalanan iki haberleşme uydusunu ‘yakalayıp’ yeryüzüne götüren Challenger STS 51-A misyonunun mürettebatından biri olan Dr. Anna Fisher, 8-16 Kasım 1984 tarihleri arasında uzayda 192 saat geçirdi. NASA’ya seçilen ilk kadınlardan olan Dr. Fisher, aynı zamanda ilk kızının doğumundan iki hafta önce göreve atanmasıyla birlikte uzaya çıkan ilk anne ünvanının sahibi oldu.

Araştırma alanında ve Uluslararası Uzay Üssü’nün (ISS) inşaatında görev alan Discovery adlı uzay mekiği, dünyaya dönüşü sırasında parçalanarak düşen Challenger ve Columbia facialarından sonra uzay uçuşlarına tekrar başlanıldığında kullanılan mekik olmuştu.

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