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Nesli tükenmekte olan Afrika beyaz aslanlarından biri dört yavru dünyaya getirdi

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İran'da nesli tükenmekteki türleri korumaya yönelik yetiştirme programının parçası olarak korunan bir Afrika beyaz aslanı. 4 sağlıklı yavru doğurdu.
Nesli tükenmekte olan Afrika beyaz aslanlarından biri dört yavru dünyaya getirdi

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Elburz eyaletine bağlı Kerec kentindeki Şehid Çamran Parkı’nda korunan bir dişi beyaz aslan, 4 yavru dünyaya getirdi.

Doğan yavruların sağlıklı olduğu ve anne sütüyle beslendiği belirtildi. Anne ve yavruların strese girmesini önlemek için uzmanların onlara yaklaşamadığı ve bu yüzden henüz yavruların cinsiyetinin belli olmadığı aktarıldı.

Nesli tükenmekte olan türleri korumaya yönelik bir yetiştirme programının parçası olarak Dena ve Hir adı verilen 2 yavru beyaz aslan 2019’da Güney Afrika’dan İran’a getirilmişti.

Güney Afrika’nın Timbavati bölgesinde yaşayan beyaz aslanların nesli, başta avcılık olmak üzere çeşitli nedenlerle 1990’larda tükenme noktasına gelmişti. Güney Afrika’da bu türü korumaya yönelik program başlatan “Küresel Beyaz Aslanı Koruma Vakfı”, 2004 yılından itibaren beyaz aslanları ana vatanlarında yeniden yetiştirme programı başlatmıştı. Program sayesinde çok sayıda beyaz aslan kendi topraklarında yeniden yetiştirilse de halen dünyada yalnızca  300 beyaz aslan olduğu tahmin ediliyor.

Beyaz aslanların neslinin korunması için dünyanın çeşitli vahşi yaşamı koruma merkezlerinde de bu tür için yetiştirme programları uygulanıyor. 

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