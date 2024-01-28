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SON DAKİKANetanyahu'dan, Gazze'deki esirlerin yakınlarının düzenlediği protestolara tepki

Netanyahu'dan, Gazze'deki esirlerin yakınlarının düzenlediği protestolara tepki

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek verenler tarafından düzenlenen protestoların faydası olmadığını söyledi.
Netanyahu'dan, Gazze'deki esirlerin yakınlarının düzenlediği protestolara tepki

Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Netanyahu, gösteriler hakkında "Esirlerin aileleri tarafından düzenlenen protestoların bir faydası yok, onların geri dönüşlerini geciktiriyor ve Hamas'ın taleplerini de artırıyor." dedi.

Netanyahu, "İsrail'in kendi kendine yetebilmesi için yerli savunma sanayi programının etkinliğinin artırılması yönünde" hükümete gerekli direktifleri verdiğini ifade etti.

"Uluslararası Adalet Divanı savaşın durmasına dair bir karar almadı"

Gazze'ye saldırılarının devam edeceğini dile getiren Netanyahu, "Hedefimiz Hamas'ı bitirmek, dolayısıyla Gazze'de silahlı bir gücün kalmasına izin vermemiz mümkün değil. Savaş görev yerine getirilmeden son bulmayacak." diye konuştu.

Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'ye yönelik yürütülen savaşa ilişkin aldığı karar hakkında ise, "Mahkeme savaşın durmasına dair bir karar almadı. Bizi de bunun son bulmasına zorlamadı." şeklinde konuştu.

Daha önce basına sızan bir ses kaydında, Hamas'a yeterince baskı kurmadığı için esir takasındaki çabalarından dolayı Katar'a teşekkür etmediğini belirten Netanyahu, Katar ile ilgili söylediklerini geri almayacağını vurgulayarak, "Liderlerini ülkede misafir ettiği ve finansal destek verdiği için Katar, Hamas Hareketi'ne baskı yapma imkanına sahip. Esirler konusunda Filistin hareketine baskı yapabilir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Mısır-İsrail ilişkileri hakkında sorulan soruya "her ülkenin endişelendiği çıkarları olduğuna" işaret ederek, Mısır'la ilişkilerinin iyi şekilde yönetildiğini kaydetti.

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