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Netanyahu'nun tutumunu kınayan AB, Filistin devleti için bastırıyor

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Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletini reddeden açıklamalarını kınadı.
Netanyahu'nun tutumunu kınayan AB, Filistin devleti için bastırıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı'nın iki devletli çözüm baskılarına rağmen geçen haftasonu savaştan sonra bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu yinelemesi Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının tepkisine neden oldu.

İsrail'in savaş sonrası müzakerelerin bir parçası olması gerektiğini söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, "Netanyahu'nun açıklamaları endişe verici. Herkes için güvenlik garantisi olan bir Filistin devletine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. 

Netanyahu'nun demecini "kabul edilemez" olarak nitelendiren İrlanda Başbakanı Micheal Martin ise "İsrail Başbakanı'nı barış ve iki devletli çözüm isteyen dünyayı dinlemeye çağırıyorum." dedi.

İsrail'e bir eleştiri de en yakın müttefiklerinden Avusturya'dan geldi. Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Netanyahu'nun açıklamalarını "dar görüşlü" olarak nitelendirdi ve Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını "tek çözüm" olarak savundu.

Borrell: Hamas'ı yok etme planı işe yaramadı

Son dönemde İsrail'e ağır eleştiriler yönelten AB dış politika şefi Josep Borrell de İsrail'in Hamas'ı yok etme planının "işe yaramadığını" ve "iki devletli bir çözüm" çabalarının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki ise Netanyahu'nun "dokunulmazlığına" dikkati çekerek bloğun etki yaratma kabiliyetini sorguladı.

Euronews'e konuşan El Maliki, "Onların (AB bakanlarının) başsağlığı dilemekten fazlasını yapabileceklerini sanmıyorum. Evet, deniyorlar ama savaş devam ediyor, ölümler sürüyor. Bu sebeple çok fazla şey başaramayacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gündem: İsrailli yerleşimcilere yaptırımlar ve Kızıldeniz misyonu

27 dışişleri bakanının ayrıca AB'nin, ABD ve İngiltere'nin izinden giderek işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da şiddet eylemlerinden sorumlu İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulama planlarını da görüşmesi bekleniyor.

Fakat diplomatik kaynaklar, İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına ilişkin görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğini ve onaylanmasını "pek olası" görmediklerini dile getirdi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, "bir ya da iki ülkenin" bu tür yaptırımlara karşı çıktığını söyledi ve bu ülkeleri yaptırımlara dahil etmek için "çok güçlü şekilde bastırılacağı" sözü verdi.

Toplantı gündeminde ayrıca AB'nin, Kızıldeniz'de devriye gezmek üzere bir deniz misyonu gönderme planları da var.

Euronews'in ulaştığı bir belgeye göre AB en az üç savaş gemisi göndermeyi planlıyor. 

Diplomatik kaynaklara göre bu gemilerin Almanya, İtalya ve Fransa'dan olması bekleniyor. Yerel basına göre Belçika da AB misyonunun bir parçası olarak kendi firkateynini gönderme sözü verdi.

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