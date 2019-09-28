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Netflix'in Yeni Korku Dizisi, Stephen King'den Tam Not Aldı

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Stephen King, Netflix’in yeni korku dizisi Marianne’yi beğendiğini açıkladı. Netflix’in korku dizisi Marianne, geçtiğimiz hafta gösterime girmişti.
Netflix'in Yeni Korku Dizisi, Stephen King'den Tam Not Aldı

Netflix, yeni korku dizisi Marianne’yi 17 Eylül’de gösterime soktu. Marianne, gösterime gireli daha bir hafta olmuşken izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Marianne’yi beğenen isimlerden biride ünlü yazar Stephen King oldu.

Stephen King, kişisel twitter adresinden Perşembe günü Marianne’i çok beğendiğiyle alakalı bir tweet attı. Stephen King, attığı tweette “Eğer -benim gibi- korkmaktan hoşlananlardansanız, Marianne(Netflix) bunu sağlıyor. Stranger Things’tekine benzer mizah parıltıları var. Ayrıca (mütevazi olarak söylüyorum) Stephen King (yapımlarının) hissine benzer bir his veriyor” dedi. 

 

Stephen King@StephenKing

If you're one of those sickos--like me--who enjoys being scared, MARIANNE (Netflix) will do the job. There are glints of humor that give it a STRANGER THINGS vibe. It also has (I say it with all due modesty) a Stephen King vibe.

 

Stephen King’in, Trump’ı taşlamayı bırakıp Marianne’yi övmesi, dizinin gayet iyi bir korku eseri olduğunu kanıtlıyor. Fransız yapımı Marianne’nin başrolünde Victorie Du Bois’i Emma rolünde izliyoruz. Marianne’de Emma kabuslarından kaçmak için romanlar yazıyor. Ancak Emma’nın yazdıkları canlanmaya başlıyor. Marianne, 8 bölümlük bir sezondan oluşuyor. 

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