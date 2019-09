Netflix'in Yeni Korku Dizisi, Stephen King'den Tam Not Aldı

Stephen King, kişisel twitter adresinden Perşembe günü Marianne’i çok beğendiğiyle alakalı bir tweet attı. Stephen King, attığı tweette “Eğer -benim gibi- korkmaktan hoşlananlardansanız, Marianne(Netflix) bunu sağlıyor. Stranger Things’tekine benzer mizah parıltıları var. Ayrıca (mütevazi olarak söylüyorum) Stephen King (yapımlarının) hissine benzer bir his veriyor” dedi.

Stephen King✔@StephenKing

If you're one of those sickos--like me--who enjoys being scared, MARIANNE (Netflix) will do the job. There are glints of humor that give it a STRANGER THINGS vibe. It also has (I say it with all due modesty) a Stephen King vibe.