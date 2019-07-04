NEUIslanders RoboCup 2019’a galibiyetle başladı

Yarışmanın üçüncü gününde maç öncesi hazırlıklarını yapan NEUIslanders ekibi, robotların Yakın Doğu Üniversitesi robotik laboratuarında olan sahasına göre ayarlanan hali ve ışık gibi faktörlerden kaynaklı küçük ayarları yarışma sahasına göre uyarlayarak, robotların sahaya alışması ve daha iyi kontrolü için bir saatlik saha boyu gidip gelme antrenmanı yaptı. Bu antrenmanla robotların yarışma halısında optimum performans sağlayabilmesi için Robotik Laboratuar çalışanlarından Nurullah Akkaya’nın yazdığı yapay zeka kullanıldı.

Görkem Say tarafından dizayn edilen ve robotların yapay zekadan komut gelmeden şut atabilmesini sağlayan robot üzerinde bulunan ışıklar kalibre edildi. Ayrıca pas, şut ve kaleci antrenmanı yapıldı.

Japon Rakibini Mağlup Etti…

Antrenman çalışmalarının ardından NEUIslanders grup aşamasında karşılaşacağı Japonya’dan Ulusal Teknoloji Enstitüsü ile bir hazırlık maçı yaptı. Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan takım, maçın ikinci yarısında üst üste bulduğu goller maçı 4-1 kazandı. Gecen yıl dünya kupasını gol yemeden kapatan takımın hazırlık maçında kalesinde gördüğü gol, rakip takım ortasının NEUIslanders defansına çarparak girmesi sonucunda oldu.

NEUIslanders takımı turnuvada ilk resmi maçına Amerikan takımı Georgia Teknik Üniversitesi ile yapacak.