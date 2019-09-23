Nicole Kidman: Tom Cruise ile evlat edindiğimiz çocuklarım Scientology tarikatını bana tercih etti

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, Tom Cruise ile evli olduğu dönemde evlat edindikleri iki çocuğunun, babalarını takip ederek Scientology inancını benimsediğini ve tarikatı kendisine tercih ettiklerini söyledi.

Oscar ödüllü oyuncu, şu anda 26 ve 24 yaşlarında olan Connor ve Isabella ile bozulan ilişkisinden Scientology tarikatını sorumlu tuttu.

Çocuklarının babaları Tom Cruise’un yolunu seçtiklerini söyleyen Kidman, bir anne olarak görevinin ‘koşulsuz sevgi göstermek’ olduğunu belirtti.

Sun gazetesine bir açıklama yapan Kidman, “Annelik bir yolculuk. İnanılmaz inişler ve çıkışlar olacaktır, ister biyolojik anne ol, ister evlat edin. Ancak bir çocuğun ihtiyacı olan şey sevgidir. Onlar Scientologist olmayı seçtiler. Ebeveyn olarak bizim görevimiz her zaman koşulsuz sevgi sunmaktır. Bunu dışında bir şey değil, ‘Seni sevmek ve desteklemek için buradayım’ demektir” ifadelerini kullandı.

Ancak Kidman aranın kapanmasını ve ilişkilerinin düzeltmesini umduğunu söyledi.

​1990 yılında evlenen Cruise ve Kidman, 2001’de boşandı. Ayrılmalarının en büyük sebebinin Cruise'un Scientology'e aşırı bağlılığı olduğu iddia edildi. Kidman da bir dönem tarikata katılsa da daha sonra sırtını döndü.

Eski üyelerinin verdiği bilgiye göre, dünyanın en katı tarikatlarından biri olarak bilinen Scientology, bu inancı benimsemeyen kişilerle yakın ilişki kurmayı yasaklıyor.

Çocuklarının büyümesini uzaktan izlemek durumunda kalan Kidman, kızı Isabella’nın 2015 yılında Londra’da yapılan düğününe de bu şehirde olmasına rağmen davet edilmemişti. Benzer şekilde Connor’ın nişan töreninden de uzak tutulduğu iddia edilmişti.

Ancak Isabella yakın zamanda çıkardığı bir moda koleksiyonuna annesinden soyadından esinlenerek ‘Bella Kidman Cruise’ adını vermişti. Bu da ‘zeytin dalı uzattığı’ şeklinde yorumlanmıştı.

Daha sonra şarkıcı Keith Urban ile evlenen Nicole Kidman, bu evliliğinde Sunday (10) ve Faith (8) adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Tom Cruise ise yine oyuncu olan Katie Holmes ile evlenerek Suri (12) adında bir kız çocuğu sahibi oldu.