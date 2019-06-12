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Nihal Olçok’tan Soylu’ya: ‘Yapmayın lütfen acıyor’

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15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i kaybeden Nihal Olçok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Bizi 15 Temmuz'da Suriyeliler kurtardı" sözlerine tepki gösterdi.
Nihal Olçok’tan Soylu’ya: ‘Yapmayın lütfen acıyor’

“Yanılıyorsunuz sayın @suleymansoylu, evladım Abdullah ve babası Erol Olçok vatan İçin şehit düştü. Kendi vatanında savaşmayıp başka bir ülkede çoğalan Suriyeli muhacirler için değil vallahi. Yapmayın lütfen acıyor, bu can zaten acıyor da azıcık daha az acıtın. Yoksa acı bulaşıcıdır.” dedi.

İşte o tweet:

 

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