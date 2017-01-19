"Niyetimiz, ülkenin tamamı için ulusal bir makam önermektir"

Rum yönetiminin, Kıbrıs sorununun çözümü sonrası için federal bir devlet şemsiyesi altında meslek düzenlemelerini (standartlarını) içeren çalışmayı ilerlettiği haber verildi.

imerini’nin haberine göre Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in Rum Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere bütün bakanlıklarla yaptığı elektronik yazışmalar, dün gece Sigma TV’nin bir programında yayımlandı.

Gazete Rum yönetiminin, iki kurucu devleti de kapsayacak bir veya iki konsey kurmaya hazır göründüğüne işaret ettiği haberinde Rum yönetiminin, Kıbrıs sorununun çözümü sonrası için aklında “National Agency: Professional Standards and Registration Boards for Regulated Profession” (Mesleki Düzenlemeler İçin Mesleki Standartlar ve Kayıt Kurulları Ulusal Ajansı) adıyla bir ulusal merci olduğunun anlaşıldığını yazdı.

Habere göre Mavroyannis’in ofisinden gönderilen elektronik iletide (e-mail) devam etmekte olan müzakereler çerçevesinde, ilgili Rum birimlerinden, “federal bir devlette mesleki standartlarla ilgili bir yapıya dair öneriler isteniyor. İletide ayrıca “Yetkinizdeki meslekler için federal düzeyde bir konsey mi önerirsiniz yoksa her oluşturucu eyalet (devlet) için iki konsey mi?” sorusu da yöneltiliyor.

Elektronik postada Rum yönetiminin konuyla ilgili görüşü ise şöyle ortaya konuluyor:

“1-Niyetimiz, ülkenin tamamı için ‘National Agency: Professional Standards and Registration Boards for Regulated Professions’ adında ulusal bir makam önermektir.

2-Ulusal Makam dışında düzenlenecek meslekler için ulusal düzeyde ayrı konseyler mi olmalı yoksa her oluşturucu eyaletin kendi konseyi mi olsun?”

Habere göre aynı elektronik iletide Mavroyannis’in çalışma ofisi yetkililerinin; kurulması düşünülen Ulusal Makam’ın, uygulamanın ülke çapında aynı olmasını sağlayacak kabiliyette olması gibi bazı kaygılarına da yer veriliyor. Her bir kurucu devlette 100 olmak üzere federal devlette toplamda 200 konseyin faaliyet göstermesinin sürdürülebilir olup olmadığı; doktorlar, avukatlar, muhasebeciler v.b. hassas meslekler başta olmak üzere konseylerin ne kadar etkin olacağı ve kim tarafından denetleneceği gibi konular da sorgulanıyor.