Nöbetçi Eczaneler (12 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
GÜNEY ECZANESİ
|12.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 66 95
|Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
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SEV ECZANESİ
|12.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 44 14
|Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
TÖRENAĞA ECZANESİ
|12.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 10 08
|Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
DEFNE ECZANESİ
|12.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 35 16
|Atatürk Cad. No:20 Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
|12.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 30 88
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ÖMRÜM ECZANESİ
|12.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 22 87
|Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
AYBENK ECZANESİ
|12.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 37 88
|Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
HACER BALIKÇI ECZANESİ
|12.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 55 18
|Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
|12.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 20 00
|Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|12.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|12.04.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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