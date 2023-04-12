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Nöbetçi Eczaneler (12 Nisan 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (12 Nisan 2023)
Nöbetçi Eczaneler (12 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

GÜNEY ECZANESİ

 12.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 66 95
 Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SEV ECZANESİ

 12.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 44 14
 Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

TÖRENAĞA ECZANESİ

 12.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 10 08
 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

DEFNE ECZANESİ

 12.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 35 16
 Atatürk Cad. No:20 Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 12.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 30 88
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÖMRÜM ECZANESİ

 12.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 22 87
 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

AYBENK ECZANESİ

 12.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 37 88
 Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

HACER BALIKÇI ECZANESİ

 12.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 55 18
 Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 12.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 20 00
 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 12.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 12.04.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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