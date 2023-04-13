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Nöbetçi Eczaneler (13 Nisan Perşembe)

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Nöbetçi Eczaneler (13 Nisan Perşembe)
Nöbetçi Eczaneler (13 Nisan Perşembe)

LEFKOŞA BÖLGESİ

CANEŞ ECZANESİ

 13.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 52 20
 Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÖZTEKİNER ECZANESİ

 13.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 05 08
 Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

PERVİN ECZANESİ

 13.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 28 18
 Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

ARDA ÇELİK ECZANESİ

 13.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 20 69
 Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

BAŞAK ECZANESİ

 13.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 20
 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MARYAM ECZANESİ

 13.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 842 36 37
 Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 13.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 55 94
 Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SÜMER ECZANESİ

 13.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 49 69
 İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 13.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 18 94
 Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 13.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 46
 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 13.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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