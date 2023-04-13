Nöbetçi Eczaneler (13 Nisan Perşembe)

LEFKOŞA BÖLGESİ
CANEŞ ECZANESİ
|13.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 52 20
|Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
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ÖZTEKİNER ECZANESİ
|13.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 05 08
|Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
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PERVİN ECZANESİ
|13.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 28 18
|Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
ARDA ÇELİK ECZANESİ
|13.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 20 69
|Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
BAŞAK ECZANESİ
|13.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 20
|Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
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MARYAM ECZANESİ
|13.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 842 36 37
|Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
|13.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 55 94
|Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
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SÜMER ECZANESİ
|13.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 49 69
|İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
|13.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 18 94
|Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
|13.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 46
|Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
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İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|13.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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