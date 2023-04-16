Nöbetçi Eczaneler (16 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
|16.04.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 61 61
|Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
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BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
|16.04.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 11 16
|Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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LA PHARMA ECZANESİ
|16.04.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 14 14
|Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
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GİRNE BÖLGESİ
ADAŞEHİR ECZANESİ
|16.04.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 01 88
|Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
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AYŞEN ALTAN ECZANESİ
|16.04.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 858 52 08
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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SHİMA ECZANESİ
|16.04.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0548) 822 02 72
|Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
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MAĞUSA BÖLGESİ
BAHAR ECZANESİ
|16.04.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 51 26
|İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
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ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
|16.04.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 39 15
|Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
CAMCIOĞLU ECZANESİ
|16.04.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 24 57
|Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
|16.04.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 889 17 07
|ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
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ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
|16.04.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 376 70 06
|Serdarlı Mağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
|16.04.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 236 91 00
|Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
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İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|16.04.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
KARPAZ BÖLGESİ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
|16.04.2023 (Pazar)
|08:00 - 18:00
|(0533) 821 96 06
|Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜRSEL ECZANESİ
|16.04.2023 (Pazar)
|08:00 - 18:00
|(0392) 374 51 70
|Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
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