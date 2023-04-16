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Nöbetçi Eczaneler (16 Nisan 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (16 Nisan 2023)
Nöbetçi Eczaneler (16 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

 16.04.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 61 61
 Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

 16.04.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 11 16
 Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LA PHARMA ECZANESİ

 16.04.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 14 14
 Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

ADAŞEHİR ECZANESİ

 16.04.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 01 88
 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 16.04.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 858 52 08
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SHİMA ECZANESİ

 16.04.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0548) 822 02 72
 Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

BAHAR ECZANESİ

 16.04.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 51 26
 İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

 16.04.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 39 15
 Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 16.04.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 24 57
 Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

 16.04.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 889 17 07
 ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

 16.04.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 376 70 06
 Serdarlı Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

 16.04.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 236 91 00
 Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 16.04.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

KARPAZ BÖLGESİ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

 16.04.2023 (Pazar)
 08:00 - 18:00
 (0533) 821 96 06
 Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜRSEL ECZANESİ

 16.04.2023 (Pazar)
 08:00 - 18:00
 (0392) 374 51 70
 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
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