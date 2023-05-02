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Nöbetçi Eczaneler (2 Mayıs 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (2 Mayıs 2023)
Nöbetçi Eczaneler (2 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ARASTA ECZANESİ

 02.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 229 11 12
 Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

BALIN ECZANESİ

 02.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 18 13
 Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ZEHRA ECZANESİ

 02.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 59 47
 Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

KÜÇÜK ECZANESİ

 02.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 26
 Canbulat Sok.No:5/C Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

RIZKI ECZANESİ

 02.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 34 96
 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 02.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0542) 855 31 14
 Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 02.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 03 53
 Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

PETEK ECZANESİ

 02.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 29 28
 Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

SEVİL ECZANESİ

 02.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 35 91
 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 02.05.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

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İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 02.05.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

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