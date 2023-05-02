Nöbetçi Eczaneler (2 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ARASTA ECZANESİ
|02.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 229 11 12
|Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa
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BALIN ECZANESİ
|02.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 18 13
|Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
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ZEHRA ECZANESİ
|02.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 59 47
|Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
KÜÇÜK ECZANESİ
|02.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 26
|Canbulat Sok.No:5/C Girne
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RIZKI ECZANESİ
|02.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 34 96
|NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
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TOKAY VARIŞ ECZANESİ
|02.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0542) 855 31 14
|Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
|02.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 03 53
|Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
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PETEK ECZANESİ
|02.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 29 28
|Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
SEVİL ECZANESİ
|02.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 35 91
|55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
|02.05.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 49
|Ecevit cad. N0:11 Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|02.05.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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