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Nöbetçi Eczaneler (3 Mayıs 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (3 Mayıs 2023)
Nöbetçi Eczaneler (3 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ALİ ERSOY ECZANESİ

 03.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 12 77
 Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 03.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 61 81
 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

 03.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 06 11
 Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ

 03.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 70 75
 Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 03.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 839 19 60
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

NURÇAĞ ECZANESİ

 03.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 10 25
 Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

AYBENK ECZANESİ

 03.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 37 88
 Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

DEMET ECZANESİ

 03.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 33 50
 New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİ ECZANESİ

 03.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 32 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 03.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 03.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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