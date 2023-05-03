Nöbetçi Eczaneler (3 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ALİ ERSOY ECZANESİ
|03.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 12 77
|Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
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ÇAĞLAYAN ECZANESİ
|03.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 61 81
|İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
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EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
|03.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 06 11
|Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
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GİRNE BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ
|03.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 70 75
|Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
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ASRIN ÜMİT ECZANESİ
|03.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 839 19 60
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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NURÇAĞ ECZANESİ
|03.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 10 25
|Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
AYBENK ECZANESİ
|03.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 37 88
|Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
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DEMET ECZANESİ
|03.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 33 50
|New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİ ECZANESİ
|03.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 32 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|03.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|03.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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