Nöbetçi Eczaneler (6 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AKDENİZ ECZANESİ
|06.05.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 82 77
|Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
DAĞMAN ECZANESİ
|06.05.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 10 22
|Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
HALKSEVER ECZANESİ
|06.05.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 10 50
|Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
|06.05.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 839 19 60
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
BAŞAK ECZANESİ
|06.05.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 20
|Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
|06.05.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 01 23
|Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
|06.05.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 55 94
|Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İNEM MİMAR ECZANESİ
|06.05.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0548) 842 27 95
|Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
|06.05.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 12 22
|Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
|06.05.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 865 52 91
|Cengizköy Lefke
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ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
|06.05.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 232 35 00
|79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ALT MESARYA BÖLGESİ
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
|06.05.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0533) 830 84 01
|Dilekkaya Lefkoşa
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İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|06.05.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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