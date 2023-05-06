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Nöbetçi Eczaneler (6 Mayıs 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (6 Mayıs 2023)
Nöbetçi Eczaneler (6 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AKDENİZ ECZANESİ

 06.05.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 82 77
 Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

DAĞMAN ECZANESİ

 06.05.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 10 22
 Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

HALKSEVER ECZANESİ

 06.05.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 10 50
 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 06.05.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 839 19 60
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

BAŞAK ECZANESİ

 06.05.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 20
 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

 06.05.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 01 23
 Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 06.05.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 55 94
 Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İNEM MİMAR ECZANESİ

 06.05.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0548) 842 27 95
 Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 06.05.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 12 22
 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

 06.05.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

 06.05.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 232 35 00
 79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ALT MESARYA BÖLGESİ

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

 06.05.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0533) 830 84 01
 Dilekkaya Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 06.05.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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