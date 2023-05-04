Nöbetçi Eczeneler (4 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ECEGÜL ECZANESİ
|04.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 58 47
|Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
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NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
|04.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 45 00
|Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
|04.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 23 50
|Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
AYDIN LİFE ECZANESİ
|04.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 73 50
|Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
BARIŞ ECZANESİ
|04.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 84 10
|Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MUCİZEM ECZANESİ
|04.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
|Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
|04.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 29 99
|15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
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BAHAR ECZANESİ
|04.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 51 26
|İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
|04.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 70 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
|04.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 46
|Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
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İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|04.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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