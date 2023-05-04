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Nöbetçi Eczeneler (4 Mayıs 2023)

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Nöbetçi Eczeneler (4 Mayıs 2023)
Nöbetçi Eczeneler (4 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ECEGÜL ECZANESİ

 04.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 58 47
 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

 04.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 45 00
 Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

 04.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 23 50
 Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN LİFE ECZANESİ

 04.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 73 50
 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

BARIŞ ECZANESİ

 04.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 84 10
 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MUCİZEM ECZANESİ

 04.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

 04.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 29 99
 15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

BAHAR ECZANESİ

 04.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 51 26
 İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

 04.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 70 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 04.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 46
 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 04.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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