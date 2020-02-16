Ocak Umutlarını Ruso’da Söndürdü..! (2-2)

K-Pet Süper Ligde zirve mücadelesi veren T.Ocağı, orta sıralarda yer alan K.Kaymaklı karşısında istediği futbolu sergileyemedi ve sahadan Remzi’nin son dakika golü 2-2 beraberlik ile ayrılarak liderden 8 puan geriye düştü. K.Kaymaklı ise uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada galibiyeti koruyamadı ve beraberliğe razı oldu.