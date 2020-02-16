Ocak Umutlarını Ruso’da Söndürdü..! (2-2)

K-Pet Süper Ligde zirve mücadelesi veren T.Ocağı, orta sıralarda yer alan K.Kaymaklı karşısında istediği futbolu sergileyemedi ve sahadan Remzi’nin son dakika golü 2-2 beraberlik ile ayrılarak liderden 8 puan geriye düştü. K.Kaymaklı ise uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada galibiyeti koruyamadı ve beraberliğe razı oldu.
Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Engin Akkagün, Özal Çağlayan
Küçük Kaymaklı: Efe, Taner, Yusuf, Osita, Emre (DK 64 Muhammet), Diabone, Okafor, Mehmet Göçben, Berkem, Rifat, Bahadır (DK 83 Sena).
Türk Ocağı: Cenk, Ali, Bilal, İlker İnceler, Mehmet Uçar, İlker Tek (DK 80 Ali Avcısoyu), İbrahim Halil, Doğukan, Levan, Oha, Remzi.
Goller: 7.Dk Bahadır, 77.Dk Bilal(KK) (K.Kaymaklı) 60.Dk Doğukan, 89.Dk Remzi (TOL)
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