  • BIST 114.495
  • Altın 162,365
  • Dolar 3,8068
  • Euro 4,7046
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

'Oğlum bak git' videosundaki çocuk yıllar sonra konuştu

»
'Oğlum bak git' videosundaki çocuk yıllar sonra konuştu
'Oğlum bak git' videosundaki çocuk yıllar sonra konuştu

İnternette tıklanma rekorları kıran “Oğlum bak git” videosunda bir temizlik işçisinin üstüne yürüyen ve o dönem bu görüntüleriyle büyük tepki çeken Yasin Karaaslan yıllar sonra konuştu: “Çocukken yaptığım bir hataydı. Bu konuyla ilgili sürekli şaka yapılıyor. İşyerimde beni görenler ‘Oğlum bak git’ diyor.”
2012 yılında internette tıklanma rekorları kıran, bu sözlerin yazılı olduğu tişörtler yapılan, aynı isimle bir film bile çekilen “Oğlum bak git” videosunda elindeki kemerle bir temizlik işçisinin üstüne yürüyen Yasin Karaaslan şimdi 22 yaşında. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde videonun kayda alındığı tarihte 16 yaşında olan Karaaslan, belindeki kemerini çıkararak belediyenin temizlik işçisi Selçuk Kahraman’ın üzerine yürümüştü. Kısa süreli tartışmanın ardından Kahraman, elindeki süpürgeyle Karaaslan’ı dövmüştü.

Aradan geçen yılların ardından Gazete Habertürk’ten Caner Aktan'a konuşan Karaaslan, “Videodan sonra beni yolda görüp fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Olaydan sonra 2 kez Selçuk Abi'yle yolda karşılaştık. Aramızda elbette ki bir kırgınlık var. Bakışıyorduk ama hiç konuşmadık. Çocukken yaptığım bir hataydı, bir daha asla yapmam. Şu an aynı olay başıma gelecek olsa konuşarak sorunu çözmeye çalışırım” dedi. Fabrikada çalıştığını da belirten Karaaslan “İşyerinde sürekli bu konuyla ilgili şaka yapıyorlar. Beni gören ‘Oğlum bak git’ diyor. Arada sırada tekrar videoyu açıp izliyorum. Kendime çok gülüyorum” diye konuştu.

TEMİZLİK İŞÇİSİNE 740 TL PARA CEZASI

Temizlik işçisi Selçuk Kahraman hakkında, kemeriyle üstüne yürüyen ve tüm ısrarlarına karşın yanından ayrılmayan Yasin Karaaslan’ı dövdüğü gerekçesiyle ‘kasten yaralama’ suçundan 1.5 yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Gölcük Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kahraman 740 lira para cezasına çarptırılıp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Kahraman’ın olayda kullandığı süpürgenin ise Gölcük Belediyesi’ne iadesine karar verilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bozdağ'dan ABD'ye tepki: "Türkiye'yi iknaya gelmeyin"11 Şubat 2018 Pazar 18:09
  • TSK'dan Afrin açıklaması11 Şubat 2018 Pazar 18:06
  • Demirtaşsız HDP yeni eş başkan arayışında11 Şubat 2018 Pazar 13:08
  • İstanbul eski Valisi Mutlu tahliye oldu10 Şubat 2018 Cumartesi 12:53
  • Ankara: AP'nin kararı yok hükmünde09 Şubat 2018 Cuma 14:44
  • ABD'li yargıçtan Atilla'nın itirazına ret08 Şubat 2018 Perşembe 12:35
  • AB-Türkiye zirvesine Erdoğan katılacak07 Şubat 2018 Çarşamba 12:57
  • ABD'den Türkiye'ye OHAL eleştirisi07 Şubat 2018 Çarşamba 12:29
  • Türkiye’de “Sevr korkusu” yükselişte06 Şubat 2018 Salı 16:53
  • Erdoğan'dan ABD'ye: Münbiç'ten çıkın06 Şubat 2018 Salı 12:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti