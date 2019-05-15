YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 100’den fazla eserin sergilendiği “Öğretim Elemanları Sergisi” Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi’nde yer alan serginin açılışında, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Başmüşaviri Kadir Akçeşme, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Eşi Özay Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve misafirler hazır bulundu.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Hassan: “ Yakın Doğu Üniversitesinin Görev Bilincini Yerine Getiriyoruz…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, gittikçe yoğunlaşan sergilerde ressamlar ve sanatçılarla yakından birlikte olmanın duygu dünyamızı renklendirdiğini ve üniversitenin görev bilincini pekiştirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Hassan, “Yakın Doğu Üniversitesinin bütün sanatçı mensuplarının önemli katkıları ile Üniversitemizin yetkinlik yolundaki en önemli dönemeçlerinden birini yaşıyoruz. Bu dönemin geçilmesi ile daha da artan ivmelerle Üniversitemizin gelecekteki yeni güzelliklere ve ulus ötesi varlığına yeni renkler ve ışıklarla varacağız” dedi.

Resim, heykel, seramik, dijital resim, fotografi ile bütünleştiğimiz sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin asli mensupları olarak bugünü yarınlara taşıdıklarını dile getiren Prof. Dr. Hassan, Günsel ailesine özverileri, azimleri ve kararlılıkları ile sağladığı beşeri gelişim için teşekkür etti.

Sözlerinin devamında “Günsel ailesinin ilkelerinin ulus ötesi platformlarda yer alması ülke olarak tanınmanın en yücesidir” diyen Prof. Dr. Hassan, bilim, eğitim, sağlık odağından gönderilen ışınların güzel sanatlar ile birlikte dört odaklı olduğunu ve odakların örtüşmesine sahne olduğunu ifade etti.

Resim ve heykelin gelişim ve değişimini anlatan Prof. Dr. Hassan şunları diler getirdi: “Sanat dallarındaki figüratif yaklaşımların değişik evrelerdeki soyutlamalara erişimi, figüratif ile soyut olanın sentezleşmesi de her alanda yeni tarzlara yönelmenin çeşitliliğini oluşturuyor. Işık imgeleri bütün sanat dallarının güzelliğidir. Çizgi, renk, renk istifi, leke gerektiğinde perspektif anlayış ve tarzları üzerinde durduk. Resim ve heykelin en eski kutsallık figürleri ana kadın, ana hayvan figürlerinden çıkması ile varoluş başlamıştır. Bugünkü sanatçıların bilinçaltında ilk soyutlamanın izleri var. İnsan sanat, sanat ve insan eş anlamlı sözcüklerdir.”

“Bölgenin Kültür ve Sanat Merkezinde Önder Olmayı Sürdürmeyi Hedefliyoruz…”

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç de, Güzel Sanatlar Fakültesinin Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, çağdaş sanat ve tasarım eğitimi, sanat kültürü alanlarında varlığını ve öncü rolünü devam ettirdiğini dile getirdi.

Grafik Tasarım ve Plastik Sanatları kapsayan resim, heykel, seramik ve baskı resim alanlarında geleceğin sanatçılarını, tasarımcılarını yetiştirmeyi misyon edindiklerini belirten Prof. Aygenç, fakültenin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim öğretim programları yanı sıra gerçekleştirdiği sanatsal, kültürel ve akademik etkinliklerle dünyayla bağlarını geliştirdiğini aktardı. Prof. Aygenç, fakültenin bölgenin sanat ve kültür merkezinde önder konumunu devam ettirmeyi hedef olarak belirlediğini anlatarak sadece bulunduğu coğrafyaya değil tüm dünyaya hizmet verdiklerinden söz etti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne sahip bir üniversite içerisinde yer almaktan tarifsiz onur duyduklarını ifade eden Prof. Erdal Aygenç, sözlerinin devamında sanat yapıtlarının ortaya çıkma süreçleri hakkında konuştu.

Resim, heykel, seramik, baskı resim, grafik tasarım alanlarından farklı uygulamaları ile sergiyi oluşturan öğretim elemanları, öğrencileri ve üniversitenin değişik birimlerinde sanat üreten diğer üyelere teşekkür eden Prof. Aygenç, üniversitenin kurumsal kimliğine yakışır ölçekte bir sanat müzesi oluşturulması konusunda adımlar atan Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel ile Günsel ailesine de teşekkür etti.

Bakan Ataoğlu: “Yakın Doğu Üniversitesinin Ülkenin Tanıtımında Atılan Adımlarda Yer Alması Gurur Verici…”

Geçmişten günümüze bakıldığında Yakın Doğu Üniversitesi ailesinin farklı bir hareket içerisinde olduğunu dile getiren Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, üniversitenin sanata ve sanatçıya verdiği önemin ne kadar önemli olduğunun bu süre içerisinde görüldüğünü söyledi.

Bakan Ataoğlu: “Bu süre içerisinde elde edinilen kazanımlara bakıldığında Kuzey Kıbrıs’ın Akdeniz bölgesi içerisindeki önemini bildiğimiz gibi aynı şekilde Yakın Doğu ailesinin sanata ve sanatçıya vermiş olduğu önem Akdeniz bölgesinin de ötesinde önem arz ediyor” dedi.

Yaşam kalitesinin sanata ve sanatçıya baktığımız açı ile görülebildiğini dile getiren Bakan Ataoğlu, “Türkiye, Türkî Devletler ve diğer ülkelerden sanatçıların Üniversitede misafir olarak yer almaları onların sanatlarına verdiğimiz değere katkı koyarak bir adım daha ileri adım attığımız kendi içimizdeki değerlerin de kendi değerlendirdikleri değerlerin daha ön plana atma gayreti içerisinde olduklarından dolayı kutluyorum” ifadesini kullandı.

Esas meselenin bütün bunların farkına vararak farkındalık yaratmak olduğundan söz eden Bakan Ataoğlu, her yerde ülkemize ciddi bir değer veren ve ülken tanıtılması için yapılan bütün hareketlerin çoğunda ismi yer alan Yakın Doğu ailesinin de değerinin önemli olduğunun altını çizdi.

Sergi Kurdelesi Kesilerek Sergi Gezildi…

Konuşmaların ardından sergi kurdelesi kesilerek “Öğretim Elemanları Sergisi”nin açılışı yapıldı. Resim, baskı resim, heykel, seramik, grafik tasarım gibi farklı disiplinlerde değişik yöntem ve tekniklerde üretilen geniş bir seçkinin izleyicilerle buluştuğu sergi, 24 Mayıs 2019 tarihine kadar, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.