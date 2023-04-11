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Öğretmenlere ücretsiz çevre okuryazarlığı eğitimi

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Yeşil Bilezik Projesi” kapsamında öğretmenlere ücretsiz çevre okuryazarlığı eğitimleri verilecek.
Öğretmenlere ücretsiz çevre okuryazarlığı eğitimi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Yeşil Bilezik Projesi” kapsamında öğretmenlere ücretsiz çevre okuryazarlığı eğitimleri verilecek.

Gazimağusa’da yapılacak ücretsiz ve sertifikalı eğitimler için son başvuru tarihi 17 Nisan olarak belirlendi. Eğitim serisi, 26 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Mağusa Kültür Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen “Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okuryazarlığı Projesi” ile çevre okuryazarı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Çevre okuryazarı bireylerin yetiştirilmesi adına, çevre eğitimi konusunda donanımlı öğretmenler yetişmesini de desteklemek projenin ana hedefleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeyini yükseltmek için bir eğitim serisi hazırlandı.

Eğitim serisi, Gazimağusa’daki ilkokul öğretmenlerinin çevre okuryazarlığı düzeyini belirleme ve çevre okuryazarlığı bileşenlerini değerlendirme araştırmasının sonuçlarına göre geliştirildi.

Çevre eğitiminin teorik ağırlıklı bir yaklaşımla planlanmaması gerektiği ortak görüşü yer alan araştırmada, katılımcıların ortak şikâyetleri arasında okullarda doğa bilinci kazandırmaya dönük müfredat eksikliği ve etkinlik boşluğu ön plana çıkıyor.

Elde edilen bulgular, öğretmen ve öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin algı ve bilgi boyutunun yüksek, tutum davranış boyutunun ise orta olduğunu işaret ediyor. Araştırmanın bulgularına göre belirlenen eğitim konuları şöyle:

“-Ekolojik Okullar ve Enerji Tasarrufu-Eğitim İlişkisi

-İklim Krizi ve İklim Adaleti

-Doğa Deneyimleri ile Desteklenen Ekoloji Temelli Eğitimin Önemi

-Öğretmenlere Yönelik Kodlama Eğitimleri

-Sürdürülebilir Çevre Eğitiminde Yeşil Mimarinin Rolü ve Önemi

-Yerel Çerçevede Sorgulama Temelli Çevre Eğitim Mekanizmaları Geliştirme ve Uygulama”

26 Nisan, 28 Nisan, 3 Mayıs, 5 Mayıs, 10 Mayıs ve 12 Mayıs tarihlerinde 14.30-17.30 saatleri arasında Mağusa’da yapılacak eğitimler hakkında bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyenlerin, Yeşil Bilezik Projesi’nin sosyal medya sayfalarında (MKD Yeşil Bilezik) yer alan başvuru linkine ulaşabileceği bildirildi.

Eğitimler için katılımcı kotasının 100 kişi ile sınırlı olduğu, Gazimağusa veya civarında ikamet eden öğretmenlere öncelik tanınacağı da kaydedildi.

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