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Oğullarına 'Google' ismini verdiler

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Endonezya'da bir çift, bebeklerine 'Google' ismini verdi.
Oğullarına 'Google' ismini verdiler

Endonezya'da bir çift, bebeklerine 'Google' ismini verdi.
Endonezya'nın Bekasi şehrinde yaşayan aile, yakın zamanda dünyaya gelen ikinci bebeklerine 'Google' ismini verdi. Google'ın annesi Ella Karina, yerel medyaya yaptığı açıklamada, bebeklerine bu ismi verme fikrinin eşi Andi Cahya Saputra'dan çıktığını belirtti.

'OĞLUM GOOGLE KADAR ZEKİ OLSUN'
"Umarım oğlum bir lider olarak büyür ve herkese yararlı olur" diyen Karina, oğullarına bu ismi, gelecekte Google arama motoru kadar zeki ve bilgili olmasına ilham kaynağı olması adına verdiklerini söyledi. Akrabalarının bu isim önerisine başta çekingen davrandıklarını, ancak zamanla 'Google' ismine ısındıklarını belirten Karina, "İlk başta oğlumu 'Google' adıyla çağırmayı reddettim. Ama eşim bu ismin altında yatan anlamı bana açıkladığında, içten içe sevmeye başladım" dedi.

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