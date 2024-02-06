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Okul çocukları ve engelliler için kontrol noktasında 'özel şerit'

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Salı günü yapılan açıklamaya göre, Ay Demet (Methan Geçiş noktası) geçiş noktasında okul çocukları ve sağlık hizmeti alan kişilerin kuzeyden geçişi için özel bir şerit oluşturacak.
Okul çocukları ve engelliler için kontrol noktasında 'özel şerit'

İnsani İşler Komiseri Anna Aristotelous, şeridin kuzeyde yaşayan ve güneyde okula giden ya da tedavi olmak için güneyin sağlık kurumlarına seyahat eden kişilere açık olacağını söyledi.

"Rizokarpaso, Ayia Triada, Ayios Andronikos, Kormakitis ve genel olarak Karpaz bölgesinden yerleştirilen ve iskân edilen insanlar... [geçiş noktasındaki] gecikme, yaşlı insanlarımızın zaten kat ettikleri uzun mesafelere eklendiğinden büyük rahatsızlık ve gecikmeye maruz kalmaktadırlar."

"Amacımız, tüm olumsuzluklara ve sorunlara rağmen kuzeydeki köylerimizde kalmayı tercih eden insanların yaşamlarını kolaylaştırmaktır.

"Özellikle sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olan yaşlı yerleşmiş ve yeniden yerleştirilmiş insanlarımıza destek ve bakım sağlamak, aynı zamanda işgal altındaki köylerimizi işgal altında tutmak için uzun yıllar boyunca yaptıkları fedakârlıkları takdir etmek çok önemlidir." dedi.

Kormacit sakinlerinin birçoğunun "Ay. Demet  (Methan Geçiş noktası) geçiş noktasındaki aşırı gecikmelerden şikayetçi olduğunu" ve çoğu zaman karşıya geçebilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi.

Özel şeridin Cumhuriyet'te sağlık hizmeti alan Kıbrıslı Türklere ya da Cumhuriyet'teki okullara devam eden çok sayıda Kıbrıslı Türk öğrenciye açık olup olmayacağı henüz belli değil.

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