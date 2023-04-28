Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukların annelerine okuma yazma öğretti: Okuma yazma öğrenen annelerin çocuklarıyla iletişimi güçlendi!

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumunda bulunan çocukların annelerine yönelik, Kasım 2022’de başlattığı okuryazarlık kursunun sonuçlarını bilimsel yayına dönüştürdü.

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut ile Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Asenur Köleoğlu ve Ece Naz Sevim tamamladıkları çalışmanın sonuçlarını; katıldıkları “Uluslararası Kıbrıs Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu”nda sundu. Okuma yazma öğrenen annelerin çocuklarıyla iletişiminin nasıl değiştiğini saptayan çalışmanın yanı sıra; depremi yaşayan öğretmen adayları ile görüşülerek hazırlanan “Depremi yaşayan öğretmen adaylarının doğal afetler ve afet eğitimi konusundaki bilgi ve görüşleri” çalışmasının sonuçları da aynı sempozyumda katılımcılarla paylaşıldı. Çalışma, depremzede öğretmen adaylarının, afet tatbikatlarının ve eğitimlerinin müfredatta artırılması gerektiği düşüncesini de ortaya koydu.

Okuma yazma öğrenen annelerin çocuklarıyla bağı güçlendi!

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Kasım 2022’de kurumun isteği ile Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumunda korunan çocukların annelerine yönelik okuryazarlık kursu başlatmıştı. Çalışma sırasında, annelerin, okuma yazma öğrenmesinin kendilerinin ve çocukların hayatlarında nasıl değişimler yarattığı da gözlemlenerek bilimsel bir çalışmaya dönüştürüldü. Çalışma, verilen kursla birlikte okuma-yazmayı öğrenen anneler ile çocukları arasındaki iletişimin daha da güçlendiğini ortaya koydu. Ayrıca, okuma yazma öğrenerek çocuklarının okul sürecine daha yakından dahil olabilen annelerin, sosyal yönden de çocukları ile aralarındaki bağı güçlendirdiği sonucuna ulaşıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır “Annelerin ve çocukların bu süreçteki deneyimlerini gözlemlediklerini, annelerin okuma yazma öğrenmesi ile, çocuklarıyla olan iletişimlerinin arttığını ve günlük yaşamlarının kolaylaştığını” belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin Uluslararası Kıbrıs Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda sunduğu bir diğer çalışma ise depremi yaşayan öğretmen adaylarının bu felaketten nasıl etkilendiğini ortaya koydu.

Depremzede öğretmen adayları, afet eğitiminin müfredatta artırılmasını istiyor

Şubat ayında Türkiye’de meydana gelen ve birçok kişiyi derinden etkileyen depremi, öğretmenlik eğitimi alan pek çok öğrenci de yaşadı. Yaşanan felaketin öğretmen adaylarının afet eğitimine bakışlarında oluşturduğu değişim de yapılan çalışma ile ortaya çıkarıldı. Kendisi de depremi İskenderun'da yaşayan Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Ece Naz Sevim’in de yer aldığı çalışma; geleceğin öğretmenlerinin, eğitim programlarında başta deprem olmak üzere doğal afetlerle bilinçli mücadelede katkı yaratacak içeriklerin yer alması gerektiğini düşündüğünü belirledi. Çalışma, afet yönetimine dair eğitim ve öğretim faaliyetlerinin artırılmasının toplumsal bilinçlenme açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bilinçli bireyler yetiştirmek için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta da eğitimin her kademesindeki öğretim programlarında afet eğitimine yer verilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Burak Gökbulut, bahsi geçen çalışmada çıkan sonuçlara göre araştırmaya katılan öğretmen adaylarının tümünün afet eğitimini önemsedikleri ve gerekli bulduklarını söyledi.