Ölümcül virüslerin kaynağı neden yarasalar?

Yarasalar yakın geçmişte yaşanan ve hayvandan insana bulaşan pek çok hastalığın başlıca sorumlusu kabul ediliyor.



Peki ölümcül hastalıklara neden olan virüsler neden yarasalarda ortaya çıkıyor?

Daha önce pek çok can kaybına neden olan Ebola, SARS, Marburg, Nipah gibi virüslerin yanı sıra şimdi de yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yarasalardan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Uçma yeteneğini kazanırken oldu

İngiliz Independent gazetesinin bilim dergisi eLife’da yayımlanan yeni makaleye dayandırdığı habere göre, bunun nedeni memeli sınıfı içinde yaklaşık bin türü bulunan ve uçabilen tek canlı takımı olan yarasaların uçma yeteneği kazanma sürecinde virüsler için gelişme alanına dönüşmesi.

Başka bir deyişle yarasaların evrimsel süreçte uçmasını sağlayan bazı adaptasyonlar aynı zamanda yüksek işlevli bir bağışıklık sistemine sahip olmalarını sağladı.