Önce Moody's, sonra Fitch; Türkiye'nin kredi notu bir kez daha indirildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu bir kez daha indirmesinin üzerinden bir ay bile geçmemişken, bir diğer not indirim haberi de Fitch Ratings’ten geldi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmasını hatırlatan Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, not görünümünü ise 'negatif' olarak teyit etti.

Not indirim kararınına dair kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Çetinkaya’nın kovulması halihazırda zayıf olan yerel güveni, -ki bunun işaretleri artan dolarizyonda görülebilir- zedeliyor ve ekonomik verilerin kötüye gitmesine sebep oluyor” dendi. Açıklamada aynı zamanda Çetinkaya’nın görevden alınmasının yapısal reformlara ve özel sektörün finansmanına dair yönetime yönelik kaygıları derinleştirdiği ifade edildi.

"Ana neden Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve ona bağlı olarak kurumsal yapıda yaşanan erozyon"

Moody's'in ardından Fitch'ten de gelen not indirme kararını değerlendiren T24 yazarı Barış Soydan, Fitch Ratings’in şimdiye kadar Türkiye’ye dair diğer kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Standard & Poor’s’a göre hep daha iyimser olduğunu, yatırım yapılabilir seviyeye hep daha yakın not verdiğine dikkat çekerek, “Nitekim Standard and Poor’s’un notu yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altındayken Fitch'inki 2 kademe altındaydı. Şimdi Fitch de bir kademe daha düşürmüş oldu. Açıklama metninden ana nedenin Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve ona bağlı olarak kurumsal yapıda yaşanan erozyon olduğunu anlıyoruz” yorumunda bulundu.

“TL'nin dolar karşısındaki toparlanma girişimi bundan olumsuz etkilenecektir"

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 31 Temmuz’da faiz kararını vereceğini hatırlatan Soydan, “Fitch'in açıklaması, tam da Amerikan Merkez Bankası'nın faizlerde indirime gitmesi nedeniyle Türkiye'nin de aralarında olduğu gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımında artış yaşanırken geldi” dedi ve şöyle devam etti:

“TL'nin dolar karşısındaki toparlanma girişimi bundan olumsuz etkilenecektir. Fitch'in ve diğer derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar küresel fonlar için pusula işlevini görür. Notu yatırım yapılabilir seviyenin altında olan ülkelere sadece yüksek riski seven sermaye gelir. Not ne kadar yükselirse Türkiye'ye giren küresel sermaye o kadar artar. Türkiye sıcak paraya bağımlı bir ülke. O nedenle derecelendirme kuruluşlarının verdiği notların çok ciddi sonuçları oluyor.”

Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir seviyesinden giderek uzaklaşıyor

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de Türkiye’nin kredi notunu haziran ayı ortasında bir kez daha indirerek yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altındaki B1’e çekmişti. Moody’s’in notu, yatırım yapılabilirlik konusunda Standard & Poor’s’un B+’sık notuyla aynı seviyede. Fitch’in notlaması ise Türkiye’nin yatırım yapılabilir tarafa 3 kademe uzakta olduğu anlamına geliyor. Türkiye’nin kredi not derecelendirmesinde aynı grupta yer aldığı ülkeler arasında Arnavutluk, Yunanistan, Sri Lanka gibi ülkeler var.