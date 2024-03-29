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Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'a şövalyelik unvanı verilecek

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Tarihi drama Oppenheimer'la Oscar zaferi yaşayan İngiliz-Amerikalı film yapımcısı Christopher Nolan, hizmetlerinden dolayı İngiltere'den şövalyelik unvanı alacak.
Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'a şövalyelik unvanı verilecek

İlk atom bombasını yapma yarışını konu alan ve gişe rekorları kıran bir biyografik film Oppenheimer, bu ayın başında en iyi film ödülü aldı.

Ayrıca film, Nolan'a en iyi yönetmen ödülü de dahil olmak üzere yedi Akademi Ödülü getirdi.

Nolan'ın kariyerinde Interstellar , Inception , Dunkirk ve Batman üçlemesi gibi diğer saygın filmler yer alıyor.

İngiltere hükümeti tarafından önerilen onur listesinde politikacılar ve teknoloji endüstrisi liderleri de yer alıyor.

Şövalyelik unvanı alan diğer kişiler arasında Google DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis de var.

Milyarder iş adamı ve Muhafazakar Parti bağışçısı Mohamed Mansour'a da iş, hayır işleri ve siyasi hizmetlerinden dolayı şövalyelik unvanı verildi.

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