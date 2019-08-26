Orel anısına yarıştılar

Erdem Orel Taekwondo Judo Karate Budo Martıalarts HYONG-PUMSE-KATA Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.
Anısına müsabakalar düzenlenen Erdem Orel, Federasyonun kurucu üyelerinden olup, Federasyonda, Yöneticilik, hakemlik, kafile başkanlığı yapmış olup, geçtiğimiz yıllarda hayata gözlerini yumdu. Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinden sporcuların katıldığı Müsabakaların Ödüllerini Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile Bölge temsilcileri birlikte verdiler verdi. Müsabakanın Hakemliklerini Master Öykü Ergin, Fikri Özler, Pınar Akarpınar, Orhan Usta, Ana Tüysüz ile Bölge hakemleri yaptı.
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