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Ortalığa karıştıracak haber! PYD istedi Esed ordusu Afrin'e girdi...

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Ortalığa karıştıracak haber! PYD istedi Esed ordusu Afrin'e girdi...
Rusya’nın resmi RİA haber ajansı cuma günü "Esed ile PYD anlaştı, Suriye Ordusu Afrin'e girecek" iddiasını gündeme getirmişti... Bu sabah Al Mayadeen televizyonu, Esed güçlerinin gözlemde bulunmak için terör örgütü Afrin’e öncü birlikler gönderdiğini duyu

Rusya’nın resmi RİA haber ajansı cuma günü "Esed ile PYD anlaştı, Suriye Ordusu Afrin'e girecek" iddiasını gündeme getirmişti... Bu sabah Al Mayadeen televizyonu, Esed güçlerinin gözlemde bulunmak için terör örgütü Afrin’e öncü birlikler gönderdiğini duyurdu.

PYD/YPG’li teröristler, haftalardır Esed rejimine korunma için yalvarmalarının karşılığını almaya başladı. Al Mayadeen televizyonunda yer alan iddiaya göre Esed güçleri gözlemde bulunmak için terör örgütü YPG/PYD kontrolündeki Afrin’e öncü birlikler gönderdi.   

ANTİ-TANK FÜZELERİ: Esed yönetimine yakın Al Masdaar sitesi de rejimin Türkiye’ye karşı YPG’ye silah desteği vermeye başladığını yazdı. YPG'nin Şam’ın kontrolündeki bölgelerden geçiş yaptığını belirten internet sitesi “YPG’ye gönderilen silahlar arasında, anti -tank füze sistemleri de bulunuyor. Ayrıca Şam yönetimi YPG’lilere giden yardımların kendi kontrolündeki noktalardan geçişine de izin veriyor” ifadelerini kullandı.

RUS RESMİ AJANSI CUMA GÜNÜ DUYURMUŞTU: Rusya’nın resmi RİA haber ajansı, Cuma günü son dakika haberi olarak terör örgütü ile Esed arasında anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Ajans, "Esad ile terör örgütü PYD arasında varılan anlaşma uyarınca, Suriye ordusu önümüzdeki günlerde Afrin’e girecek" demişti. 

AFRİN ESED'E TESLİM EDİLECEK: Haberde, "Afrin bölgesinin Türkiye sınırına kadar olan toprakları Şam kuvvetleri denetimine teslim edilecek. Suriye ordu birliklerinin Afrin bölgesi denetimini teslim alma süreci önümüzdeki günlerde başlayacak” denilmişti.

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