Ovgoroz Rallisi bugün yapılıyor

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın finali bugün Ergazi’de yapılıyor. Sabah 8.30’da Ergazi Meydanı’nda yapılacak seremonik start ile başlayacak yarışta ekipler sırasıyla ikişer kez Kalecik Etabı, Ergazi Etabı ve Turnalar Etabı’nı geçecekler.
DENKTAŞ GARANTİLEDİ, SAVARONA ŞAMPİYONLUK İÇİN START ALIYOR
Sezonun sondan bir önceki yarışı olan “Büyük Ralli”de Rauf Denktaş 2017 şampiyonluğunu garantilerken, Lefke’de Denktaş’ın yan koltuğunda oturamayan Derviş Savarona henüz şampiyonluğunu garantileyemedi. Denktaş’ın start almayacağı rallide Savarona Mehmet Yücel ile start alacak ve 10 puan alarak rakibine bakmaksınız şampiyon olmaya çalışacak. Şampiyonada ikincilik mücadelesi 5 ekip arasında yaşanacak. 72.5 puanı bulunan Deniz Fahri, 67.5 puanı bulunan Mustafa Bulutoğluları, 55 puanı bulunan Mehmet Karaoğlan, 49 puanı bulunan Mehmet Kamiloğlu ve 47.5 puanı bulunan Mehmet Çocuk şampiyon ikinciliği için start alacak. Yedinci sırada bulunan Sadık Bilgimer’in ise sezonu üçüncü sırada bitirme şansı bulunuyor.
SINIFLARDA DA HEYECAN YAŞANACAK
Sınıf 1’de 10 puan farkla lider durumda bulunan Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi finiş görmeleri durumunda şampiyonluklarını ilan edecekler. Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi Sınıf 2’de şampiyonluklarını ilan etmiş durumda. Sınıf N’de ise eşitlik var. Mehmet Kamiloğlu-Rasım Çetinkaya ikilisi ile Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak ikilisi 36.5 puanla zirvede yer alıyor. Yarışı önde bitiren ekip şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Sınıf 4’te ise pilotlarda Deniz Fahri 8 puan farkla İbrahim Yolcu Argün’ün önünde yer alıyor. Deniz Fahri Sınıf 2’de start alacağı için İbrahim Yolcu Argün’ün şampiyon olma ihtimali bulunuyor. Barış Kalfaoğlu ise co-pilotlarda şampiyonluğunu garantiledi.
TAKIMLARDA ŞAMPİYON MRB RACİNG TEAM
18 ekibin mücadele edeceği yarışta MRB Racing Team, Macila Rally Team, Yıldız Rally Team, Nethouse Rally Team ve Falcon Racing Team olmak üzere 5 takım, 8 ekiple şampiyonada sezonu podyumda bitirmek için mücadele edecek. Final yarışı öncesi şampiyonada 33.5 puan farkla lider durumda bulunan MRB Racing Team, Yıldız Rally Team’in tek ekiple kayıt yaptırmasıyla şampiyonluğunu garantilemiş oldu. İkinci Yıldız Rally Team ile üçüncü Nethouse Rally Team arası ise 18.5 puan. Dördüncü sırada bulunan Macila Rally Team ise iki ekiple mücadele edeceği için olası 45 puan ile sezonu ikinci sırada bitirme şansı bulunuyor.
Start Listesi:
#
Pilot
Co-pilot
Araç
Sınıf
Takım
1
1
Yusuf Cambaz
Gökhan Sancar
Honda Civic
4
2
2
Mehmet Yücel
Derviş Savarona
Ford Fiesta S2000
2
MRB Racing Team
3
3
Fikri Macila
Mehmet Mişon
Hyundai Accent WRC
1
MACİLA Rally Team
4
4
Deniz Fahri
Barış Kalfaoğlu
Ford Fiesta R5
2
5
5
Mustafa Bulutoğluları
Selio
Ford Fiesta WRC
1
6
6
Mehmet Karaoğlan
Mehmet Coşar
Mitsubishi Lancer Evo 9
1
YILDIZ Rally Team
7
7
Mehmet Kamiloğlu
Rasım Çetinkaya
Mitsubishi Lancer Evo 10
N
NETHOUSE Rally Team
8
8
Mehmet Çocuk
Ahmet Akbıçak
Mitsubishi Lancer Evo 9
N
FALCON Racing Team
9
9
Sadık Bilgimer
Mustafa Nalçakanoğlu
Mitsubishi Lancer Evo 4
1
10
10
Cahit Yetkili
Harun Çakır
Mitsubishi Lancer Evo 9
1
MACİLA Rally Team
11
11
İbrahim Yolcu Argün
Enver Alibaba
Suzuki Swift
4
12
12
Abdullah Topal
Vural Vurur
Mitsubishi Lancer Evo 8
N
13
14
Murat Aşık
Ali Kiremitcioğlu
Mitsubishi Lancer Evo 10
N
NETHOUSE Rally Team
14
15
Aktan Palabıyık
Alkan Palabıyık
Citroen Saxo
4
15
16
Özhan Karaduman
Serdar Kumru
Fiat Palio
4
NETHOUSE Rally Team
16
17
Cevdet Alptürk
İbrahim Kara
Ford Fiesta R2
4
17
18
Buğra Gençkan
Yiğit Maçkan
Fiat Palio
4
18
19
Serhat Karaoğlan
İsmail Karataç
Landrover Tomcat
T2
Program:
Start: 08.30
Servis: 08.35
Kalecik 1: 09.13
Kalecik 2: 09.56
Servis: 10.36
Ergazi 1: 11.29
Ergazi 2: 12.12
Servis: 13.12
Turnalar 1: 13.55
Turnalar 2: 14.33
Servis: 15.03
Finiş ve Ödül Töreni: 15.30
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