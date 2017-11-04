Ovgoroz Rallisi bugün yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın final yarışı 4 Kasım 2017 Cumartesi günü Ovgoroz’da yapılıyor. Yarışın start listesi yayınlandı

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın finali bugün Ergazi’de yapılıyor. Sabah 8.30’da Ergazi Meydanı’nda yapılacak seremonik start ile başlayacak yarışta ekipler sırasıyla ikişer kez Kalecik Etabı, Ergazi Etabı ve Turnalar Etabı’nı geçecekler.

DENKTAŞ GARANTİLEDİ, SAVARONA ŞAMPİYONLUK İÇİN START ALIYOR

Sezonun sondan bir önceki yarışı olan “Büyük Ralli”de Rauf Denktaş 2017 şampiyonluğunu garantilerken, Lefke’de Denktaş’ın yan koltuğunda oturamayan Derviş Savarona henüz şampiyonluğunu garantileyemedi. Denktaş’ın start almayacağı rallide Savarona Mehmet Yücel ile start alacak ve 10 puan alarak rakibine bakmaksınız şampiyon olmaya çalışacak. Şampiyonada ikincilik mücadelesi 5 ekip arasında yaşanacak. 72.5 puanı bulunan Deniz Fahri, 67.5 puanı bulunan Mustafa Bulutoğluları, 55 puanı bulunan Mehmet Karaoğlan, 49 puanı bulunan Mehmet Kamiloğlu ve 47.5 puanı bulunan Mehmet Çocuk şampiyon ikinciliği için start alacak. Yedinci sırada bulunan Sadık Bilgimer’in ise sezonu üçüncü sırada bitirme şansı bulunuyor.

SINIFLARDA DA HEYECAN YAŞANACAK

Sınıf 1’de 10 puan farkla lider durumda bulunan Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi finiş görmeleri durumunda şampiyonluklarını ilan edecekler. Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi Sınıf 2’de şampiyonluklarını ilan etmiş durumda. Sınıf N’de ise eşitlik var. Mehmet Kamiloğlu-Rasım Çetinkaya ikilisi ile Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak ikilisi 36.5 puanla zirvede yer alıyor. Yarışı önde bitiren ekip şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Sınıf 4’te ise pilotlarda Deniz Fahri 8 puan farkla İbrahim Yolcu Argün’ün önünde yer alıyor. Deniz Fahri Sınıf 2’de start alacağı için İbrahim Yolcu Argün’ün şampiyon olma ihtimali bulunuyor. Barış Kalfaoğlu ise co-pilotlarda şampiyonluğunu garantiledi.

TAKIMLARDA ŞAMPİYON MRB RACİNG TEAM

18 ekibin mücadele edeceği yarışta MRB Racing Team, Macila Rally Team, Yıldız Rally Team, Nethouse Rally Team ve Falcon Racing Team olmak üzere 5 takım, 8 ekiple şampiyonada sezonu podyumda bitirmek için mücadele edecek. Final yarışı öncesi şampiyonada 33.5 puan farkla lider durumda bulunan MRB Racing Team, Yıldız Rally Team’in tek ekiple kayıt yaptırmasıyla şampiyonluğunu garantilemiş oldu. İkinci Yıldız Rally Team ile üçüncü Nethouse Rally Team arası ise 18.5 puan. Dördüncü sırada bulunan Macila Rally Team ise iki ekiple mücadele edeceği için olası 45 puan ile sezonu ikinci sırada bitirme şansı bulunuyor.

Start Listesi:

# Pilot Co-pilot Araç Sınıf Takım 1 1 Yusuf Cambaz Gökhan Sancar Honda Civic 4 2 2 Mehmet Yücel Derviş Savarona Ford Fiesta S2000 2 MRB Racing Team 3 3 Fikri Macila Mehmet Mişon Hyundai Accent WRC 1 MACİLA Rally Team 4 4 Deniz Fahri Barış Kalfaoğlu Ford Fiesta R5 2 5 5 Mustafa Bulutoğluları Selio Ford Fiesta WRC 1 6 6 Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mitsubishi Lancer Evo 9 1 YILDIZ Rally Team 7 7 Mehmet Kamiloğlu Rasım Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo 10 N NETHOUSE Rally Team 8 8 Mehmet Çocuk Ahmet Akbıçak Mitsubishi Lancer Evo 9 N FALCON Racing Team 9 9 Sadık Bilgimer Mustafa Nalçakanoğlu Mitsubishi Lancer Evo 4 1 10 10 Cahit Yetkili Harun Çakır Mitsubishi Lancer Evo 9 1 MACİLA Rally Team 11 11 İbrahim Yolcu Argün Enver Alibaba Suzuki Swift 4 12 12 Abdullah Topal Vural Vurur Mitsubishi Lancer Evo 8 N 13 14 Murat Aşık Ali Kiremitcioğlu Mitsubishi Lancer Evo 10 N NETHOUSE Rally Team 14 15 Aktan Palabıyık Alkan Palabıyık Citroen Saxo 4 15 16 Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 4 NETHOUSE Rally Team 16 17 Cevdet Alptürk İbrahim Kara Ford Fiesta R2 4 17 18 Buğra Gençkan Yiğit Maçkan Fiat Palio 4 18 19 Serhat Karaoğlan İsmail Karataç Landrover Tomcat T2

Program:

Start: 08.30

Servis: 08.35

Kalecik 1: 09.13

Kalecik 2: 09.56

Servis: 10.36

Ergazi 1: 11.29

Ergazi 2: 12.12

Servis: 13.12

Turnalar 1: 13.55

Turnalar 2: 14.33

Servis: 15.03

Finiş ve Ödül Töreni: 15.30