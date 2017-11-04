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Ovgoroz Rallisi bugün yapılıyor

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Ovgoroz Rallisi bugün yapılıyor
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın final yarışı 4 Kasım 2017 Cumartesi günü Ovgoroz’da yapılıyor. Yarışın start listesi yayınlandı

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın finali bugün Ergazi’de yapılıyor. Sabah 8.30’da Ergazi Meydanı’nda yapılacak seremonik start ile başlayacak yarışta ekipler sırasıyla ikişer kez Kalecik Etabı, Ergazi Etabı ve Turnalar Etabı’nı geçecekler.

DENKTAŞ GARANTİLEDİ, SAVARONA ŞAMPİYONLUK İÇİN START ALIYOR

Sezonun sondan bir önceki yarışı olan “Büyük Ralli”de Rauf Denktaş 2017 şampiyonluğunu garantilerken, Lefke’de Denktaş’ın yan koltuğunda oturamayan Derviş Savarona henüz şampiyonluğunu garantileyemedi. Denktaş’ın start almayacağı rallide Savarona Mehmet Yücel ile start alacak ve 10 puan alarak rakibine bakmaksınız şampiyon olmaya çalışacak. Şampiyonada ikincilik mücadelesi 5 ekip arasında yaşanacak. 72.5 puanı bulunan Deniz Fahri, 67.5 puanı bulunan Mustafa Bulutoğluları, 55 puanı bulunan Mehmet Karaoğlan, 49 puanı bulunan Mehmet Kamiloğlu ve 47.5 puanı bulunan Mehmet Çocuk şampiyon ikinciliği için start alacak. Yedinci sırada bulunan Sadık Bilgimer’in ise sezonu üçüncü sırada bitirme şansı bulunuyor.

 

SINIFLARDA DA HEYECAN YAŞANACAK

Sınıf 1’de 10 puan farkla lider durumda bulunan Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi finiş görmeleri durumunda şampiyonluklarını ilan edecekler. Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi Sınıf 2’de şampiyonluklarını ilan etmiş durumda. Sınıf N’de ise eşitlik var. Mehmet Kamiloğlu-Rasım Çetinkaya ikilisi ile Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak ikilisi 36.5 puanla zirvede yer alıyor. Yarışı önde bitiren ekip şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Sınıf 4’te ise pilotlarda Deniz Fahri 8 puan farkla İbrahim Yolcu Argün’ün önünde yer alıyor. Deniz Fahri Sınıf 2’de start alacağı için İbrahim Yolcu Argün’ün şampiyon olma ihtimali bulunuyor. Barış Kalfaoğlu ise co-pilotlarda şampiyonluğunu garantiledi.

 

TAKIMLARDA ŞAMPİYON MRB RACİNG TEAM

18 ekibin mücadele edeceği yarışta MRB Racing Team, Macila Rally Team, Yıldız Rally Team, Nethouse Rally Team ve Falcon Racing Team olmak üzere 5 takım, 8 ekiple şampiyonada sezonu podyumda bitirmek için mücadele edecek. Final yarışı öncesi şampiyonada 33.5 puan farkla lider durumda bulunan MRB Racing Team, Yıldız Rally Team’in tek ekiple kayıt yaptırmasıyla şampiyonluğunu garantilemiş oldu. İkinci Yıldız Rally Team ile üçüncü Nethouse Rally Team arası ise 18.5 puan. Dördüncü sırada bulunan Macila Rally Team ise iki ekiple mücadele edeceği için olası 45 puan ile sezonu ikinci sırada bitirme şansı bulunuyor.

 

Start Listesi:

 

#

Pilot

Co-pilot

Araç

Sınıf

Takım

1

1

Yusuf Cambaz

Gökhan Sancar

Honda Civic

4

 

2

2

Mehmet Yücel

Derviş Savarona

Ford Fiesta S2000

2

MRB Racing Team

3

3

Fikri Macila

Mehmet Mişon

Hyundai Accent WRC

1

MACİLA Rally Team

4

4

Deniz Fahri

Barış Kalfaoğlu

Ford Fiesta R5

2

 

5

5

Mustafa Bulutoğluları

Selio

Ford Fiesta WRC

1

 

6

6

Mehmet Karaoğlan

Mehmet Coşar

Mitsubishi Lancer Evo 9

1

YILDIZ Rally Team

7

7

Mehmet Kamiloğlu

Rasım Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo 10

N

NETHOUSE Rally Team

8

8

Mehmet Çocuk

Ahmet Akbıçak

Mitsubishi Lancer Evo 9

N

FALCON Racing Team

9

9

Sadık Bilgimer

Mustafa Nalçakanoğlu

Mitsubishi Lancer Evo 4

1

 

10

10

Cahit Yetkili

Harun Çakır

Mitsubishi Lancer Evo 9

1

MACİLA Rally Team

11

11

İbrahim Yolcu Argün

Enver Alibaba

Suzuki Swift

4

 

12

12

Abdullah Topal

Vural Vurur

Mitsubishi Lancer Evo 8

N

 

13

14

Murat Aşık

Ali Kiremitcioğlu

Mitsubishi Lancer Evo 10

N

NETHOUSE Rally Team

14

15

Aktan Palabıyık

Alkan Palabıyık

Citroen Saxo

4

 

15

16

Özhan Karaduman

Serdar Kumru

Fiat Palio

4

NETHOUSE Rally Team

16

17

Cevdet Alptürk

İbrahim Kara

Ford Fiesta R2

4

 

17

18

Buğra Gençkan

Yiğit Maçkan

Fiat Palio

4

 

18

19

Serhat Karaoğlan

İsmail Karataç

Landrover Tomcat

T2

 

 

Program:

Start: 08.30

Servis: 08.35

Kalecik 1: 09.13

Kalecik 2: 09.56

Servis: 10.36

Ergazi 1: 11.29

Ergazi 2: 12.12

Servis: 13.12

Turnalar 1: 13.55

Turnalar 2: 14.33

Servis: 15.03

Finiş ve Ödül Töreni: 15.30

 

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