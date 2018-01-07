Oy pusulasının fotoğrafını çekerken yakalanan kişi sayısı 8’e yükseldi

Lefkoşa'da 2 kişinin daha oy kullandıktan sonra oy pusulasının fotoğrafını çektiği tespit edildi

Lefkoşa'da 2 kişinin daha oy kullandıktan sonra oy pusulasının fotoğrafını çektiği tespit edildi. Polisten elde edilen bilgiye göre, 82 numaralı sandıkta 1 kişi, 130 numaralı sandıkta da 1 kişi oy kullandıktan sonra oy pusulasının fotoğrafını çekti.

Yine Lefkoşa'da 156 numaralı sandıkta bir kişinin beraberinde getirdiği listeye bakarak oy pusulasını işaretlediği tespit edildi. Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir barda, oy verme süresi içerisinde alkollü içki satışı yasak olmasına rağmen alkollü içki satışı yaptığı belirlendi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ülke genelinde şu ana kadar 8 kişinin oy kullandıktan sonra oy pusulasının fotoğrafını çektiği, 2 kişinin oy pusulasını yırttığı, 1 kişinin beraberinde getirdiği listeye bakarak oy pusulasını işaretlediği ve 1 işletmenin alkollü içki satışı yaptığı tespit edildi.