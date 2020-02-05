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Ozanköy, Kaşif’e Emanet..!

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K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Ozanköy’de takımın başına Seran Kaşif getirildi.
Ozanköy, Kaşif’e Emanet..!

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Ozanköy’de takımın başına Seran Kaşif getirildi.

Ligde zor günler geçiren ve 15 puanla 14.sırada yer alan Ozanköy’de teknik adam değişikliği meydana geldi.

İkinci devrenin ilk iki haftasında Antrenör Kamil Aldemir ile bir galibiyet bir de yenilgi alan Ozanköy’de takımın yeni teknik patronu Seran Kaşif oldu.

Deneyimli isim Ozanköy ile daha önce Süper Lige şampiyon olarak yükselme başarısı göstermişti.

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