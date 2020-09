Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı 3 Ekim 2020’de Ücretsiz Olarak Online Başlıyor...

Kıbrıs’ın ilk ve tek çocuk Üniversitesi olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Akademik Yılında tüm çoçuklara ücretsiz online eğitim yapacak.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, 3 Ekim 2020 tarihinde başlayacak eğitimler, her Cumartesi saat 10:00-11:30 arasında online olarak gerçekleştirilecek. Ücretsiz olacak eğitimlere isteyen tüm öğrenciler üniversitenin web sayfasında açılacak online kayıt formunu doldurarak kayıt yapabilecek. Kayıt işlemi ile öğrenci numarası ile özel bir şifre alacak öğrenciler, aldıkları şifre ile sisteme girerek online etkinliklere katılabilecekler. Her öğrenci katıldığı her etkinlik için de kredi toplayacak.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, 2020/2021 Akademik Yılında çevrimiçi eğitim ile bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında çocukların eğlenerek öğrenmelerini ve kendilerini keşfetmelerini sağlamaya devam edecek. Hazırlanma aşamasında olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Online Eğitim Portalına öğrenci ve velilerin aktif olarak katılımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler ilerleyen günlerde paylaşılacak.

Velilerle Söyleşi...

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı döneminde, öğrencilere yönelik online eğitimlerin yanı sıra veliler için de her Cumartesi 17:00-18:00 saatleri arasında alanında uzmanların katılacağı online “Velilerle Söyleşi” programları da yapılacak.

Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Tüm Çocuklarının Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Online Eğitim Programlarına Ücretsiz Katılabilmelerini Sağlıyoruz...”

Koronavirüs salgınına karşın uyulması gerek tüm sağlık tedbirlerini titizlikle uygulayarak 21 Haziran-21 Ağustos 2020 arasında yüzyüze başarılı bir yaz dönemi programı gerçekleştirdiklerini anımsatan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, 2020-2021 Akademik döneminde de tüm çocukların eşit eğitim alabilmesi için eğitimlerin online olarak ücretsiz yapılacağını söyledi.

Prof. Dr. Meriçli, “Tüm dünyayı saran COVID-19 salgınının çocuklarımızın eğitim ve gelişimlerine olumsuz etkilerini en aza indirmek, merak ettikleri konularda eğlenerek öğrenecekleri, kişisel yetenek ve becerilerini geliştirebilecekleri, canlı yayınlara aktif olarak katılabilecekleri programlarla onları geleceğe hazırlamak için Yakın Doğu Üniversitesi Fakültelerinin, İnovasyon ve Teknoloji Bölümünün tüm olanaklarını kullanıyoruz. Bu vesileyle tüm olanaklarını Kıbrıs’ın çocuklarına açan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Korona virus salgınında Kuzey Kıbrıs’ın tüm çocuklarının Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Online Eğitim programlarına ücretsiz katılabilmelerini sağlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Anna Günsel’in gösterdiği duyarlılığın çok değerli ve önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Güzel Kıbrıs’ın tüm çocuklarının ve velilerinin yaratılan bu olanağı çok iyi değerlendireceklerine inanıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Anna Günsel: “Geleceğimize Bilim, Sanat ve Sevgiyle Yön Verecek Tüm Çocuklarımıza Eğitimle Buluşturuyoruz...”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel de, güzel Kıbrıs’ımızın geleceğine bilim, sanat ve sevgiyle yöne vererek bütün çocukların hayal kurabilmelerine, eleştirel düşünebilmelerine, girişimci olabilmelerine ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine yönelik beceriler kazanmalarını sağlamak için eğitimlerine ücretsiz katılım sağladıklarını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi amacıyla Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Akademi döneminin online gerçekleştirileceğini dile getiren Anna Günsel, “Yüz yüze eğitimler başlayana kadar, uzaktan canlı eğitim uygulaması ile hafta sonları eğitimlere devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızı sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişimlerinin ve bilginin doğasına dair bilgi edinmeleri için desteklenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.