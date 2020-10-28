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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Çevrimiçi Devam Eden Eğitim Programıyla İşaret Dili Öğreniyor...

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Dünya, Güneş ve Galaksi grupları için çevirimiçi devam eden Güz Dönemi derslerinin dördüncü haftasında spor, ingilizce, ilginç bilgiler ile bilmece etkinlikleri gerçekleştirdi.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Çevrimiçi Devam Eden Eğitim Programıyla İşaret Dili Öğreniyor...

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Dünya, Güneş ve Galaksi grupları için çevirimiçi devam eden Güz Dönemi derslerinin dördüncü haftasında spor, ingilizce, ilginç bilgiler ile bilmece etkinlikleri gerçekleştirdi.

Önce Spor, Sonra Ders...

Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, her cumartesi gerçekleştirdikleri derslerine sabah sporu yaparak başlıyor. Spor etkinliklerinde yapılan egzersiz hareketleriyle vücutlarını ve beyinlerini rahatlatan öğrenciler, derse dinç, istekli ve zinde başlıyor. Çocuklara düzenli fiziksel aktive alışkanlığını kazandırmak amacıyla her ders öncesi uygulanan spor aktiviteleri Güz Dönemi boyunca devam edecek.

Renklerle İngilizce Öğreniyorum...

6-8 yaş Dünya Grubu öğrenceleri, “İngilizce Öğreniyorum” etkinliği kapsamında İngilizce çocuk kitaplarından okumalar yaptı. Çocukların hem görsel algısını geliştirmek hem de İngilizce yeni kelimeler öğrenmesini sağlamayı amaçlayan etkinlikte, temel kavramlar, nesneler, hayvanlar ve renkler üzerinde duruldu. Hayvanlar ve renklerle ilgili konuşmalar yapılan etkinlikte çizimler de yapıldı.

Bilmece-Bulmaca ile Mantık ve Zeka Yetenekleri Test Edildi...

9-11 yaş Güneş Gurubu öğrencileri ise mantık becerilerini kuvvetlendirecek bilmece-bulmaca etkinliği gerçekleştirdi. Çocuğun dilsel ve düşünsel gelişimine yönelik bilmecelerin sorulduğu etkinlik kapsamında öğrenciler daha sonra kendi bilmecelerini oluşturdu. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bilmeceleri eğitimde kullanarak çocukların sorgulama, anlamlandırma, araştırma gibi düşünsel becerilerini geliştirmeyi ve çekici yapısıyla da öğrenmeyi eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

İyileştirici Dostlarımız Hayvanlar...

Hayvanlarla dostluk kurmak bizi nasıl iyileştirir etkinliğini yapan 12-15 yaş Galaksi Gurubu öğrencileri içinse at çiftliğinde çekilen kısa film gösterimi izletildi. Film gösteriminin ardından atlar hakkında öğrencilerin merak ettiği sorular yanıtlandı. Daha sonra hayvanlarının insanın ruh hali ve genel sağlık durumu üzerindeki olumlu etkisi üzerine sohbet edildi.

İşaret Dili ile Tanışma ve Selamlaşmayı Öğrendiler...

Tüm grup öğrencilerinin ders içeriğinde yer alan “İşaret Dili Öğreniyorum” etkinlikleri kapsamında ise öğrenciler işaret dili ile tanışma ifadelerini öğrendiler. İşaret dilinin söz dizimi, günlük dilde selamlaşma ve tanışma ifadelerinden örnekler verildi. İşaret dili öğreniminin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi amacıyla öğrenciler arasında zamirleri birleştirerek işaret dili ile cümle kurma alıştırmaları da yapıldı.

Denizler Hakkında İlginç Bilgiler...

Ders aktiviteleri sonunda ‘Bunları Biliyor muydunuz?’ etkinliği kapsamında da öğrencilere denizlerin neden mavi olduğu ile ilgili bilgiler verildi. Öğrencilere, deniz suyunun rengi ve berraklığının ısıdan da etkilendiği anlatıldı. Denizin renginin her yerde aynı olmadığı, bazı yerlerde parlak mavi, koyu mavi, yeşil, turkuaz hatta kırmızımsı renkler aldığından söz edildi. Bu farklılıklara suyun sıcaklığı, derinliği, içinde yaşayan canlılar, dip tabiatı, tuz oranı gibi etkenlerin neden olduğu bilgisi verildi. Çocukların merak ettikleri konular üzerinde araştırmalar yaparak, öğrencilerini yeni ve değerli bilgilerle zenginleştirmeyi hedefleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğretmenleri, her hafta cumartesi günleri yeni bilgiler ve araştırmalarla öğrencileriyle buluşmaya devam edecek.

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