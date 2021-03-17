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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Mandala Etkinliği ile Yaratıcılıklarını ve El Becerilerini Geliştirdi

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Mandala Etkinliği ile Yaratıcılıklarını ve El Becerilerini Geliştirdi
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Mandala Etkinliği ile Yaratıcılıklarını ve El Becerilerini Geliştirdi

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, ücretsiz ve çevrimiçi gerçekleştirilen bahar dönemi etkinliklerine devam ediyor. Bu hafta ortak yayında buluşan 6-8 yaş Dünya, 9-11 yaş Güneş ve 12-15 yaş Galaksi grubu öğrencileri “Mandala” etkinliği ile hem eğlendi hem de yeteneklerini ortaya koydu.

Baklagillerle Mandala…

Öğrencilerin iç dünyalarını, yetenek ve sanatla birleştirerek dışa vurmalarını amaçlayan “Mandala” etkinliğinde, baklagiller ve CD’ler öğrenciler için yetenek materyali haline geldi. Bu iki malzeme ile ilginç şekiller ve desenler tasarlayan öğrenciler el becerilerini geliştirerek eğlendi. Mandala’ya yeni bir teknik katan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Koordinatörü Aysun Gencebay etkinlik boyunca öğrencileri eğlendirerek etkinliği tamamladı.

Haftanın Bilim İnsanları ‘Ali Nesin’ ve ‘Barbara Mcclıntock’

Her hafta düzenli olarak bir bilim insanı ile tanışan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri bu hafta iki bilim insanının yaşamı hakkında bilgi edindi. Matematik araştırmacılığı ve Nesin Matematik Köyü’nün kurucusu olan Ali Nesin’in yaşam öyküsü ile başlayan program, sitogenetikçilerden kabul edilen Barbara McClintock ile devam etti. McClintock’un mısırların genleri, mutasyon ve kromozomlar üzerinde yaptığı deneylerin animasyonlu sunumu öğrencilerin oldukça ilgisini çekti.

Dostum Geometri

Matematiği çocuklara sevdirmek ve korkulan bir ders algısından çıkarmayı hedefleyen “Dostum Matematik” etkinliklerinde ise bu hafta geometrik şekiller ele alındı. Yaşamdaki geometrik şekiller ve matematikteki geometrik şekiller üzerinde eğlendirici ve bilgilendirici bir program gerçekleştirildi.

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