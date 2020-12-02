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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Mutfak Atölyesinde Eğlenerek Öğrendi…

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Öğrencilerini, yaparak, yaşayarak, öğrenerek sadece bilen değil uygulayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bu hafta uygulamalı mutfak ve bilim etkinlikleriyle eğitimlerine devam etti.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Mutfak Atölyesinde Eğlenerek Öğrendi…

6-8 yaş Dünya, 9-11 yaş Güneş ve 12-15 yaş Galaksi grubu öğrencileri, mutfak atölyesinde pankek yapmayı, evde sıvı sabun yapmayı uygulayarak öğrendiler. Öğrenci Güneş Ergün de konuk sunucu olarak yer aldığı programda öğrenciler, eğlenceli matematik ile keyifli öğrenme deneyimlerine ortak oldular.

Pankek Yapmanın Püf Noktalarını Öğrendiler...

Canlı yayınla ‘Pancake Day’ etkinliği gerçekeleştiren Dünya Grubu öğrencileri, kendi evlerindeki mutfaklarında pankek yapmanın püf noktalarını öğrendiler. Etkinlikle çocukların miktar algısını kavramaları, üretmeleri, kendi yetenek ve zevklerini keşfetmeleri ve başkaları için bir şeyler yapmanın keyfini yaşamaları amaçlandı. Mutfak etkinliğinde ayrıca, sağlıklı beslenme ve hijyene de dikkat çekildi.

Etkinlikte, gıdaların hazırlandığı, pişirildiği alanlar ve bu süreçte kullanılan her türlü araç- gerecin temiz ve hijyenik olması gerektiği anlatıldı. Küçük şefler olarak eğlenceli dakikalar geçiren öğrenciler, kullandıkları malzemeleri de temizleyip daha sonra kendi hazırladıkları pankekleri ailelerine ikram ederek birlikte yediler.

Soru Çözme Becerilerini Geliştiren Alıştırmalar Yapıldı...

Rasyonel düşünme, edinilen bilgileri kullanma, özetleme, problem çözme gibi birçok temel becerinin geliştirildiği ‘Eğlenceli Matematik’ etkinliğini yapan Güneş Grubu öğrencileri ise Yrd. Doç. Dr. Meryem Cumhur eşliğinde matematik becerilerini geliştiren alıştırmalar yaptılar.  Yrd. Doç. Dr. Cumhur, öğrencilere matematik çözümünde yardımcı olacak teknik önerilerde de bulundu. 

 

Kalıp Sabundan Sıvı Sabun Yapımı...

Galaksi Grubu öğrencileri de deneylerle bilimsel düşünmeyi teşvik eden ‘Sıvı Sabun Yapıyorum’ etkinliğini gerçekleştirdi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ile katı sabundan sıvı sabun yapan öğrenciler, evlerindeki geri dönüşüm malzemelerini, değerlendirmeyi öğrendiler. Etkinlik sırasında, kişisel koruyucu tedbrilerin başında gelen el yıkamanın önemine de dikkat çekildi.

 

İşaret Dili Öğreniyorum...

Tüm grup öğrencilerine temel olarak öğretilen “İşaret Dili” etkinliğinde ise bu hafta ‘Aylar’ konusu işlendi. İşaret dili kuralları içerisinde zaman, gün, tarih aktarımları üzerinde durulan etkinlikte öğrenciler, ayların nasıl aktarıldığını öğrendi. Öğrenciler öğrendiklerini pekiştirme, geliştirme ve hızlanmak için kendi aralarında pratik yaptı. 

Bilim, Eğitim ve Doğaya Giden Yolu Keşfetme Ortamı Sunan Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni Tanıdılar...

Çocukların merak duygusunu aşılamak ve geliştirmeye önem veren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi eğitim programında yer verdiği  ‘Merak Et, Araştır, Öğren’ etkinliği kapsamında ise öğrencilerine Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni tanıttı. Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Özge Özden Fuller öğrencilere müze bünyesinde yer alan bitki ve canlı türü örnekleri, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyalleri kullanarak bilgiler aktardı. İlgi ve merakla sunumu izleyen öğrenciler, 20 binden fazla bitki ve canlı örneğine sahip Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile ilgili merak ettikleri soruları sordular.

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