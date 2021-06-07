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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde yaz dönemi 21 Haziran’da yüz yüze başlıyor.

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Kıbrıs’ın çocuklara yönelik ilk ve tek üniversitesi olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 12 Haziran’da başlayacak yaz dönemi eğitim programları yüz yüze yapılacak.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde yaz dönemi 21 Haziran’da yüz yüze başlıyor.

Kıbrıs’ın çocuklara yönelik ilk ve tek üniversitesi olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 12 Haziran’da başlayacak yaz dönemi eğitim programları yüz yüze yapılacak.

Geçtiğimiz haftalarda ev sahipliği yaptığı Dünya Çocuk Konferansı’nda sunulan 199 sözlü bildiriyi, iki ciltlik bildiri kitabında bir araya getiren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri için önemli bir kaynak oluşturacak kitapları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na takdim etti.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli ve çok değerli bir çalışma yaptınız. Büyük bir eser ve büyük bir emek var burada” diyerek Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli‘yi Dünya Çocuk Konferansı nedeniyle kutladı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ve beraberindeki heyetin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile yaptığı görüşmede Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yaz eğitim programlarının yüz yüze yürütmesi için de fikir birliğine varıldı.

Yaz dönemi eğitimleri yüz yüze yapılacak

Geçen yıl pandeminin ilk yazında da eğitimlerini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının izniyle, dünya sağlık örgütünün ve yerel otoritelerin belirlediği tüm hijyen kurallarını titizlikle uygulayarak yüz yüze gerçekleştirdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Bu yaz da eğitim programlarımızı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımızın izni ile ve tüm hijyen kurallarını titizlikle uygulayarak yüz yüze gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamalar yapan Prof. Dr. Filiz Meriçli, “21 Haziran’da başlayacak yaz eğitim döneminde de Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak eğlenerek öğretmeye devam edeceğiz” dedi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yaz programı 21 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasında yürütülecek. Etkinlikler kapsamında öğrencilerin yaş gruplarına göre dizayn edilen, spor faaliyetleri (basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi vb.), yelken kursları, müzik etkinlikleri, izcilik faaliyetleri, dans kursları, deniz ve piknik organizasyonları gibi etkinliklerin yanında Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi akademisyenlerinin vereceği bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarını kapsayan STEAM programları da düzenlenecek.

“Gelecegin Yazarları ve Şairlerini Keşfediyoruz” projesine başvurular 15 Haziran’a kadar uzatıldı

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Güzel Kıbrıs'ın güzel çocukları için güzel projeler yapmaya devam ediyoruz. Pandemi döneminde müzelerden uzak kalan çocuklarımız için başlattığımız “Gelecegin Yazarları ve Şairlerini Keşfediyoruz” projemize katılım süresini öğretmenlerimizden gelen talep üzerine 15 Haziran 2021 akşamına kadar uzattık. Dereceye girecek çocuklarımıza tablet gibi teknolojik cihazların yanı sıra Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemine katılım bursları da armağan edeceğiz” ifadesini kullandı. Çocuklardan gelecek öykü, yazı ve şiirlerin de elektronik kitap halinde yayınlanacağını söyleyen Prof. Dr. Meriçli, “Kuzey Kıbrıs'ın ilk çocuk e-kitabı olacak bu kitap, çocuklarımız için ileride gururla gösterecekleri, anlatacakları çok özel bir hatıra olacaktır” dedi. 

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