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Özel araçlarla taksi hizmeti veren Kıbrıslı Türkler aleyhinde hukuki tedbir...

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Güney Kıbrıs’ta “T” ibaresi kapatılmış KKTC plakalı taksi ve minibüslerle ticari taksi veya otobüs olarak değil, özel araç olarak taksi hizmeti veren Kıbrıslı Türkler aleyhinde hukuki tedbir alınıyor.
Özel araçlarla taksi hizmeti veren Kıbrıslı Türkler aleyhinde hukuki tedbir...

Rum Bayındırlık, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı’nın dün Kıbrıslı Türk plakalı taksi ve otobüslerle ilgili Meclis’e yasa tasarısı sunduğu bildirildi.

Politis gazetesi, söz konusu yasa tasarısının, sosyal medya platformlarında şahsi araçlarıyla taksi hizmeti verdiğine dair reklam yapan özel ve tüzel kişiler aleyhinde Rum Yönetimi’nin hukuki tedbirler alabilmesini öngördüğünü yazdı.

Gazete, Bayındırlık, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Aleksis Vafiadis’in Meclis’te yaptığı bilgilendirmede, bu yasa tasarısıyla özellikle Larnaka Havalimanı’nda turistleri KKTC’deki otellere ve turistik tesislere “T” ibaresi kapatılmış Kıbrıs Türk plakalı taksi ve minibüslerle götürenlerle mücadele etmeyi hedeflediklerini söylediğini kaydetti. Vafiadis, yasa tasarısının KKTC ile Güney Kıbrıs arasında tur düzenleyen veya taşımacılık yapan otobüsleri de kapsadığını ifade etti.

Gazete, söz konusu taksi ve otobüslerin ticari taksi veya otobüs olarak değil, özel araç olarak “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin etkin denetimi olan bölgelerdeki” geçiş kapıları üzerinden gidip geldiğini yazdı.

Haberde, yasa tasarısının onaylanmasıyla birlikte Rum taksi ve otobüs şoförleri aleyhindeki bu durumun sınırlandırılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Gazete, yasa tasarısına göre yasayı ihlal eden şoförlere 750 Euro, aracın kayıtlı olduğu kişiye de 1500 Euro para cezası kesilebileceğini; aynı suçun tekrarlanması halinde de 12 aya varan hapis cezası veya 5 bin Euro’ya varan para cezası verilebileceğini yazdı.

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