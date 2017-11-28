Özerkliği düşürülen Golf Federasyonu gelişmeleri aktardı

“Siyasi baskı ile bunu yaptılar”

Özerkliği Düşürülen Federasyon Yönetim Kurulu Adına Dr. Hasan Öztoprak ve bazı yönetim kurulu üyeleri yaptıkları basın toplantısı ile gelişmeleri aktardılar. Spor Dairesi tarafından, siyasi baskılara boyun eğilerek Golf Federasyonunun özerkliğinin düşürülmek istenildiği, yasal olmadan yapılan bu konunun yargıya taşındığını belirten Öztoprak büyük uğraşlarla hayata geçirdikleri Golf Federasyonu’nun kimsenin çıkarı için teslim etmemek adına mücadele edeceklerini belirtti.

Toplantıda şu açıklama yapıldı:

Hasan Öztoğrak “Birileri ve arkadaşları Golf Federasyon Başkanlığına seçilemeyeceklerini bildikleri için, hırslarına yenilerek, üst düzey siyasilerin direnemeyeceği kişilere baskı yaptırarak bu kararı aldırmışlardır. Atanan arkadaş buradaki 8 kişinin önünde kimin kime talimat vererek göreve getirilmesini sağladığını açık kalplilikle itiraf etmiştir. Bunu kendisinden öğrenebilirsiniz”. “Değerli Basın Mensupları Haksız ve hukuksuz olarak düşürülen bir federasyonun Başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak karşınızdayız. Özerkliğimizi elde etmek hiç de kolay olmadı. 2002 yılında özerk federasyon oluşturma hedefi ile yeni kurulan Golf federasyonunun Başkanlığına atandım. Bir kısmı burada bulunan arkadaşlarla birlikte kısa surede tüzük hazırlayıp Bakanlar Kurulundan geçirilmesini sağladık. O yıllarda ülkemizde sadece bir golf kulübü vardı. O da CMC. ( Cyprus Mediterrenian Golf Club ). Bilindiği gibi Golf Sporu ülkemizde yaygın olan bir spor dalı değildi. Lefke bölgesinde 9 çukurlu, Kıbrıs’ın ilk Golf sahası mevcuttu. Bu sahayı imkanlarımız ölçüsünde iyileştirdik.

Korineum Golf sahası açıldıktan sonra Golf daha çok insanın aktif olarak ilgilendiği bir spor dalı haline geldi. Bugün itibari ile Korineum’da 77, CMC Golf Kulübünde ise 63 lisanslı sporcumuz mevcuttur.Son gelişen olaylara kadar Özerk Federasyonda 2013 ve 2015 yıllarında seçimli genel kurul yapılmıştır. Özerk federasyon kulüpler arası yarışmalar ve bireysel yarışmaları Golfun uluslararası kurallarına göre organize edip, gerçekleştirmiştir. Kulüpler arası yarışmalar yapılmıştır. Federasyon karması yılda 4-5 kez T.C kulüpleri ile çoklu veya ikili yarışmalar gerçekleştirmiştir. Her yıl Bulgaristan’daki Uluslar arası yarışmalara katilim sağlanmıştır.Federasyonun özerkliğinin hâksiz bir gerekçe ile düşürüldüğü güne kadar özerk federasyona bağlı 7 kulübümüz vardı.

Bugün de bu kulüpler faaliyetlerini sürdürmekte olup, demokratik olmayan atama federasyonu reddetmektedir. Sadece 2 kulübümüzden birisi, mali yükümlülüklerini yerine getirmediği için üyeliği askıya alınmıştır. Üyeliği düşürülmemiştir. Diğer kulübümüz de Golf sporundan çekildiğini bağlı bulunduğu Federasyonumuza değil, Spor Dairesine beyan etmiştir. Hâlbuki bu yazının federasyonumuzu muhatap alması gerekirdi. istifasının kabul edilmesi için de 3 aylık bir sürenin geçmesi tüzük gereğidir.Son güne kadar kulüplerimizin ufak tefek eksikliklerinin giderilmesi için Spor Dairesi yetkililerinin yardımları ve gayretlerini gördüğümüzü belirtmeliyim. Bu eksikliklerin hiçbirisi Özerkliği düşürecek önemde değildi. Ve bu eksiklikler de aslında giderilmişti.Bugün Federasyonun özerkliğinin düşmesi için çaba gösteren arkadaşların hemen tümü birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdı. 4 yıl boyunca Federasyonun yönetim kurullarında , Golf kulüplerinin temsilcilerinin seçtiği kişiler olarak görev almışlardır. Benim Başkan olduğum 2 yıl boyunca ve benden önceki seçilmiş başkan döneminde tüm kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Bugün bunları kötülemek veya kendilerini seçen kulüpleri rencide edecek söylemlerde bulunmak, saygın ve tutarlı bir davranış biçimi olmasa gerek.Federasyonun özerkliğini ortadan kaldırıp atama yolu ile göreve gelmek isteyen arkadaşlar siyasi baskı yapmış ve yaptırmışlardır.Bizim aramızda farklı partilere sempati duyan arkadaşlar vardır . Bir kısmi farklı partilerden adaylık teklifleri almışlardır. Aday olan bir arkadaşımız da vardır. Fakat golf tutkusu farklı bir konudur.

Bizler 1990’lı yıllardan beri bir avuç golfçu olarak sadece golfa gönül verdik. Farklı siyasi görüşleri olan arkadaşlar olarak Golf üzerinden siyaset yapmadık, yapılmasına müsaade etmedik.Ama siyaset yapmakla suçlanma tehditleri ile karsı karsıya kaldık.Evet saygıdeğer başın mensupları, yukarıda belirttiğim gibi bizler siyasi nedenlerle de görevimizden alınmadık. Çünkü siyaset yapmadık. Bunu tüm Golf camiası yakından biliyor. O zaman özerkliğimiz neden düşürüldü? Birileri ve arkadaşları Golf Federasyon Başkanlığına seçilemeyeceklerini bildikleri için, hırslarına yenilerek, üst düzey siyasilerin direnemeyeceği kişilere baskı yaptırarak bu kararı aldırmışlardır. Atanan arkadaş buradaki 8 kişinin önünde kimin kime talimat vererek göreve getirilmesini sağladığını açık kalplilikle itiraf etmiştir. Bunu kendisinden öğrenebilirsiniz. Bizim söylememiz yakışık almaz sanırım.

Bu federasyon özerkliğini kolay kazanmadı. Federasyonun özerkliğinin yeniden kazanılması uzun ve zorlu bir süreç gerektirecektir. Bu nedenlerle zaten özerk olan federasyonumuzun sırf birilerini başkan yapmak için; adaletsiz, hukuka aykırı bir şekilde özerkliğinin düşürülmesine asla göz yummayacağız. Konuyu yargıya intikal ettirmiş bulunuyoruz. KKTC mahkemelerine güveniyoruz.

Alınacak her karara saygılı olacağız. Ancak bu süreçte sadece bir spor Federasyonu olan ve tek gailesi KKTC’deki Golf sporunu geliştirmek ve dünya golfçüleri ile buluşturmak olan Federasyonumuzun son dönemde yaşadığı akıl almaz, hukuk devleti olgusuna yakışmayan olayları da kamuoyu ile paylaşmayı kendimize görev bildik. Bu konunun her platformda da takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın”.

Dr. Hasan Öztoprak

Özerkliği Düşürülen Federasyon Yönetim Kurulu Adına.