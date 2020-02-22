Özersay “çözümden önce işbirliği şart”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs’ta çözümden önce işbirliği yapılması gerektiğini söyledi…

Alevi Kültür Derneği’ni ziyaret eden Özersay, Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu.

Özersay, Kıbrıs’ta çözümden önce işbirliği yapılması gerektiğini belirterek, “Bugün adada federasyonun şartları mevcut değildir. 52 yıldır değişmeyen yöntemle de çözüm olmaz, yeni şartlar oluşturulmalı, yaratıcı olmalıyız. Ticaret, ekonomi, doğalgaz konularında işbirliği yapmalıyız. Güven tesis edildikçe bu bizi çözüme de yaklaştıracaktır” dedi…

Özersay, müzakere sürecine takılı kalmadan proaktif bir dış politika güdülmesi gerektiğine de değindi.