Özersay, Cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs’ta “donmuş belirsizliğin” aşılmasında cumhurbaşkanlığı makamının önemli olduğunu belirterek, “kördüğüme dönüşmüş meselenin daha yaratıcı, yeni fikirlerle çözülebileceğine” inandığı için adaylığını koyduğunu söyledi.

Özersay, bir dizi toplantı ve konferans vesilesiyle geldiği İngiltere’nin başkenti Londra’da, Anadaolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası konjonktürün Kıbrıs sorunu konusunda, yerleşmiş kalıpların dışında yeni fikirlerin tartışılmasına uygun bir hal almaya başladığını ifade eden Özersay, Kıbrıs Rum liderliğinin bile kapalı kapılar ardında bu tür alternatifleri sorgulamaya başladığını dile getirdi.

Özersay, nisan ayında yapılacak KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını ilan etme gerekçesini de “Bu donmuş belirsizliğin dışına çıkılması fırsatı var önümüzde. Bu açıdan cumhurbaşkanlığını son derece önemli görüyorum.” sözleriyle açıkladı.

Cumhurbaşkanlığının Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplumda kabul gören en önemli konum olduğuna dikkati çeken Özersay, “Kıbrıs’ta bu kördüğüme dönüşmüş meselenin daha yaratıcı, yeni fikirlerle çözülebileceğine, Kıbrıs Türkünü bu belirsizlikten çıkarabileceğime uluslararası alanda Kıbrıs Türklerinin sesini en iyi şekilde duyurabileceğime inandığım için cumhurbaşkanlığına aday oldum.” diye konuştu.

“50 yıldır devam eden kalıplaşmış, kısır müzakere sürecini devam ettirmek için aday olmadım.” ifadesini kullanan Özersay, “Yeni fikirleri proaktif biçimde gerek müzakere masasında gerek müzakere masasının dışında gündeme getirmek, uluslararası toplumun karar mekanizmalarının içine dahil etmek ve Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu bu belirsizlik sarmalından çıkmasına yardımcı olmak için aday oldum.” değerlendirmesinde bulundu.

Kapsamlı çözüme bağımlı bir gelecek tasavvur etmediğini aktaran Özersay, “Kapsamlı çözüm olmayacaksa, gecikecekse bile o süre zarfında Kıbrıs Türk halkının sesinin uluslararası alanda bütün platformlarda duyulmasını sağlamak en önemli görevim olacak.” şeklinde konuştu.

Özersay KKTC’nin sadece “müzakerelere gidip gelen” değil, bütün uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil edecek bir cumhurbaşkanına ihtiyacı olduğunu belirterek, bunun yeni dönemde KKTC’ye çok önemli fırsatlar sağlayacağına inancını dile getirdi.

“Federal çözüm için federal kültüre de ihtiyaç var. Bizim aslında bir federal tecrübemiz var. Bu 1960 ile 1963 arasındaki Kıbrıs Cumhuriyeti federasyon tecrübemiz. Ama bu acı bir tecrübe.” Diyen Özersay, Kıbrıs’ta bu şartların değişmesi halinde federal ortalık dahil her şeyin kurulabileceğini vurguladı.

Özersay, “Eğer bu şartların değişmesi için uluslararası toplum elindeki manivelaları, araçları, kozları kullanmaktan imtina edecekse o zaman bizim artık paylaşmaya dayalı bir federal ortaklığı değil, iş birliğine dayalı bir ortaklığı görüşmemiz gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

Özersay, “Yapılması gereken şey tarafların çözüme olan ihtiyaçlarının en azından birbirine yakın noktaya getirilmesini sağlayacak adımlar atmaktır. Bugün Kıbrıs Rum tarafı çözüme, Kıbrıs Türk tarafı kadar ihtiyaç duymamaktadır. Oysa uluslararası ilişkilerde uyuşmazlıkların çözüm teorisine göre uyuşmazlığın taraflarının mevcut statükodan, tıkanıklıktan önemli ölçüde rahatsızlık duymaları gerekir ki uyuşmazlık çözülebilsin.” dedi.