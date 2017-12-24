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Özersay'dan Özgürgün'e: "Bir şey saklamıyorsan servetinin kaynağını açıkla"

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Özersay'dan Özgürgün'e: "Bir şey saklamıyorsan servetinin kaynağını açıkla"
Özgürgün’ün ilk defası değil

Kudret Özersay, “siyasete girdim gireli neredeyse her yıl mal beyanında bulunuyorum. Eğer sakladığı bir şey yoksa Sayın Özgürgün mahkeme kararlarına yansıyan bu servetinin kaynağını izah etmek zorundadır. Susarak Halkı kandıracaklarını sanmasınlar. Herkes kısa süre içerisinde nasıl oluyor da sayın Özgürgün’ün milyonlarca TL’lik banka hesapları oluşuyor bunu sormaktadır” dedi. HP lideri Özersay Özgürgün’ü 2013 yılında yapılan seçimler ertesinde Meclis’e yaptığı mal beyanını şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşmaya çağırdı. Özersay “eğer açıklamaktan kaçınıyorsanız, eğer bunu açıklama cesaretiniz yoksa ortada izah edilemeyen bir servet var demektir” ifadelerini kullandı. Özersay “Halk bunu da bir yere not düşüyor, bunu insanımız sandığa gittiğinde dikkate alacaktır” dedi.

Özersay “madem ki Meclis Başkanlığı bu hesabı sormak konusunda istekli değil, o halde sayın Özgürgün’den 7 Ocak seçimlerinden hemen sonra, göreve gelir gelmez Halkın Partisi olarak biz bu hesap soracağız” dedi. Özersay “ortada ya daha en baştan doğru olmayan bir beyan var ya da sonradan ortaya çıkan önemli değişikliğin beyan edilmemesi durumu. Bunların her biri yasaya göre suçtur. Birinin cezası 3 ay, diğerinin ise 3 yıldır” dedi.

Güzelyurt’un Cumartesi pazarını, Güzelyurt çarşı esnafını ve sanayi bölgesini ziyaret eden Halkın Partisi milletvekili adayları, vatandaşlarla sohbet ederek sorunları dinlediler ve HP seçim manifestosunda yer alan görüşleri izah ettiler. Bu ziyaretler sırasında konuşan HP lideri Özersay, “Meclis Başkanlığı mal varlığı konusunda yapılan beyanları belli ki açmıyor, oysa sonradan özellikle şu anda Başbakan konusunda mahkemeye yansımış olan rakamlar, ortada bir ilgili yasanın ihlal edildiğine dair unsurlar bulunduğunu da gösteriyor. Meclis Başkanlığının, mal beyanı konusundaki yasanın maddelerine dair yapmış olduğu yoruma biz katılmıyoruz. Çünkü yasa maddeleri bir sonuç doğurmayacakları varsayımı ile yazılmazlar. İlgili yasada mal varlığında sonradan önemli bir değişiklik olduğunda madem ki yeni bir bildirim yapma yükümlülüğü getiriyor, o halde genel anlamda bu yasanın uygulanmasından sorumlu olan Meclis Başkanlığı bu ilave bildirimi talep etmelidir.

Özellikle de mahkemelerimiz önünde milyonlarca TL’lik banka hesapları ve mal paylaşımında ortaya konulan tazminatın miktarı dikkate alındığında, mal beyanında önemli bir değişiklik olup olmadığının sorulması elzem olmuştur. Bize göre mevcut yasa buna cevaz verir. Ancak sayın Özgürgün, çok büyük ihtimalle ya vekil seçildiğinde yaptığı beyanda doğruyu söylememiş veya sonradan ciddi bir zenginleşmesi söz konusu olmasına rağmen 

“ÖZGÜRGÜN’ÜN İLK DEFASI DEĞİL”

“Yasalara aykırı davranma ve kural tanımama açısından bu mal beyanı konusu, UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün ilk defası değildir. Geçmişte yasalara rağmen trafik cezasını sildiren bir siyasi karakterden bahsediyoruz. Evladının yurt dışındaki mezuniyet törenine, yani özel bir maksatla yaptığı ziyarete, kendinin değil devletin parasıyla gidebilmiş bir siyasiden bahsediyoruz, üstelik de heyetiyle ve onların da masraflarını bize, halka ödeterek! Ombudsman bunun hukuksuz olduğunu açıklamış olmasına rağmen, o parayı devlete geri vereceğine, konuyu geçiştirmeye çalışan bir siyasiden bahsediyoruz. Başbakanlığı döneminde belki de başkanlığını yaptığı Bakanlar Kurulu kararlarının büyük bölümü mahkemeden dönen ya da Ombudsman tarafın hukuka aykırı bulunmuş olan bir siyasiden bahsediyoruz Halkın Partisi olarak mal beyanı konusunun peşini bırakmayacağız” dedi. 
 

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