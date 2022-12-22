  • BIST 5.459,05
  • Altın 1081.044
  • Dolar 18.6696
  • Euro 19.7974
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Özgey: Lefke’deki gelişim fark edilecek

»
UBP’nin Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, “Dışarıdan gelen insanların ‘Lefke’de bir gelişim var’ diyebilecekleri projeleri hayata geçireceğiz” dedi.
Özgey: Lefke’deki gelişim fark edilecek

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, katıldığı bir televizyon programında projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgey, “Dışarıdan gelen insanların ‘Lefke’de bir gelişim var’ diyebilecekleri projeleri hayata geçireceğiz. Ekibimle birlikte bunların çalışmalarını yaptık” ifadelerini kullandı.

Mevcut başkanın peyzaj konusunda yetersiz olduğunu dile getiren Özgey, “Bir çembere peyzaj yapmak bu kadar mı zor? Peyzaj konusunda kimsenin bize bir şey anlatmasına gerek yok, bu bizim görevimiz… Yemyeşil, pırıl pırıl yapmamız lazım. İnsanlar Lefke’ye geldiği zaman bu farklılığı hissetmesi lazım” dedi.

Özgey, “Ekonomik anlamda Lefkemizi geliştirmedikten sonra bazı ihtiyaçlara karşılık veremeyiz” diyen Özegy, bölgedeki istihdam sorununu devletin çözmesini bekleyemeyiz” ifadelerini kullanarak, istihdam yaratacak projelerin hayat bulmasının önemine değindi.

Hazırladıkları Yedidalga Belediye Plajı Projesi’ne dikkat çekten özgey, finansman kaynağının Türkiye’den sağlanacak bu proje ile istihdamın artacağını ve Lefke’nin ekonomik olarak kalkınacağını aktardı.

Yedidalga plajına yapılak yatırım ile bölgeye insan çekileceğini aktaran Özgey, bu tip projeler ile yola çıktıklarını vurguladı.

“BİZE BİR ŞANS VERİN”

Sözlerinin sonunda bölge halkına seslenen Özgey, “Siyasetçiye güven, günden güne azalıyor. Ben insanlarımıza hak veriyorum. Seçimden seçime konuşup, hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bölge halkıma seslenmek istiyorum; bize bir şans verin… Biz söylediklerimizi yapamıyor isek 4 sene sonra halkımızın karşısına çıkıp oy da istemeyiz” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öztürk: Sosyal konutlar ile göçü engelleyeceğiz22 Aralık 2022 Perşembe 15:52
  • Reşat Kansoy: Kansoy fark yarattı22 Aralık 2022 Perşembe 15:35
  • Şenkul: Ayrımcılık bitecek, tüm çalışanlarımız huzurlu olacak22 Aralık 2022 Perşembe 15:31
  • Özcenk: Gazimağusa kültür, sanat ve spora doyacak22 Aralık 2022 Perşembe 14:56
  • Özçınar: Şifa ve Bal Evleri’yle bölge ekonomisi canlanacak22 Aralık 2022 Perşembe 14:12
  • Kasım: Gönendere’ye simge olacak bir yatırım22 Aralık 2022 Perşembe 13:48
  • Tuğlu: Yudi Dağı’na ulaşım sorununu çözeceğiz22 Aralık 2022 Perşembe 13:39
  • Güngördü: Hizmet çıtası yükselecek22 Aralık 2022 Perşembe 13:27
  • Üstel: Biz seçim vaadi vermek için gelmedik. İcraat yapmak için geldik22 Aralık 2022 Perşembe 13:11
  • Özkızan: Seçimler Gelir Gider, Emek Mücadelesi Bakidir22 Aralık 2022 Perşembe 12:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti