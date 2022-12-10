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Özgey: Ulaşımın Tamamını Okullardan Bekleyemeyiz

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UBP’nin Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, bölgede yaşanan ulaşım sorununu LAÜ yöneticileri ile birlikte çözeceği projelerin hazır olduğunu açıkladı
Özgey: Ulaşımın Tamamını Okullardan Bekleyemeyiz

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefke  Belediye Başkan adayı Adil Özgey, katıldığı bir televizyon programında projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Bölgenin ekonomik kalkınmasının en önemli konu olduğuna dikkat çeken Özgey, bunun için de kentin turizm ve öğrenciye barışık olmasını gerektiğine dikkat çekti.

Özgey, “Lefke’nin gelişebilmesi üç bacağa bağlıdır. Birinci turizm, ikinci eğitim ve üçüncü sağlıktır. Eğitime ve sağlığa yaptığınız her yatırım sizi belli bir noktaya götürecektir” ifadelerini kullandı.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin çok önemli bir değer olduğuna vurgu yapan Özgey, yerel yönetim ile üniversitenin sıkı işbirliği içinde olması gerektiğine dikkat çekti.

Öğrencilerin en çok ulaşımdan şikayet ettiğine işaret eden Özgey, “Belediye, ulaşım konusunda üniversiteye ne kadar katkı yaptı? Her şeyi okuldan bekleyemeyiz… Belediyemiz, iki veya üç tane otobüs ile okula ulaşımı kolaylaştıracak” dedi.

Öğrencilerin mobilize olmasının kent yaşamını hareketlendirdiğini, ekonomiyi canlandırdığını belirten Özgey, bu nedenle ulaşım sorunun üniversite yönetimiyle birlikte hareket ederek çözüleceğini ifade etti.

Özgey, Lefke’nin 10-15 yıl sonra Kuzey Kıbrıs’ın en önemli yeri olacağını dile getirerek, göreve gelmesi durumunda altyapıya önemli yatırımlar yapacaklarını kaydetti.

Tüm belediyelerin artık geleceğe dönük projeleri hayata geçirmesi gerektiğine dikkat çeken Özgey, kendisinin ortaya koyduğu projelerin bölge halkının isteklerinden oluştuğuna vurgu yaptı.

UBP’nin Lefke Belediye Başkan adayı Özgey, “Ben Lefke’yi çok seviyorum ve bölgeme hizmet etmek istiyorum. Güçlü bir belediyeden istediği kaliteli hizmeti alan mutlu insanlar görmek istiyorum. İşte ben bunun için aday oldum” dedi.

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