  • BIST 1.571
  • Altın 441,210
  • Dolar 7,4610
  • Euro 9,0259
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul -5 °C
  • Ankara -13 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "11'i yerel 14 pozitif vaka''

Özil'in Arsenal formasıyla yaptığı son paylaşım: İmanın iki temeli vardır, yarısı sabır, öteki yarısı şükür

» »
Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdiği bugünkü yazısında Özil'in Arsenal formasıyla paylaştığı cuma mesajına ve Galatasaray'a karşı oynadığı maçın fotoğrafına yer verdi.
Özil'in Arsenal formasıyla yaptığı son paylaşım: İmanın iki temeli vardır, yarısı sabır, öteki yarısı şükür

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'Arsenal forması ile atılan son iki mesaj' başlıklı bugünkü yazısında ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi.

Özil'in transfer sürecinin büyük ilgiyle karşılandığını belirten Özkök, 312 bin kişinin takibiyle Özil'in uçağının en fazla takip edilen uçak olduğunu söyledi ve "Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı’nda THY’ye ait bir Boeing 777 özel bir uçuşla gökte ay-yıldız çizmişti. O uçuşu 195 bin 772 kişi izlemişti. Yani Özil’in gelişi ondan bile daha fazla izlendi" ifadelerini kullandı. 

Özil'in transfer öncesi son mesajlarına da yer veren Özkök, şunları söyledi:

"Bir de Arsenal forması taşırken attığı çok ilginç iki kare var.

Sondan bir öncekini 15 Ocak Cuma günü atmış.

Özil’i İstanbul’da bir cami önünde dua ederken gösteren bir çizim bu. Ayasofya’ya benziyor ama 5 minaresi var.

 

Yani Sultanahmet’le Ayasofya arası stilize edilmiş bir çizim bu.

Altında İngilizce olarak şu yazıyor:

“İmanın iki temeli vardır. Yarısı sabır, öteki yarısı şükür.”

Ayrıca Türkçe ve Arapça hayırlı cumalar yazısı eklenmiş.

Kaç kişi beğenmiş diye baktım:

163 bin kişi....

​'Bekleyin geliyorum mesajı'

Ama Fenerbahçelileri asıl ilgilendirecek paylaşımı ondan 3 gün önce yapmış.

Real Madrid forması altında oynarken Galatasaray’a karşı oynadığı maçtan bir kare bu...

Herhalde bu da Galatasaraylılara “Bekleyin geliyorum” mesajı."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da ayın futbolcusu seçildi05 Ocak 2021 Salı 19:45
  • Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama02 Ocak 2021 Cumartesi 17:15
  • Galatasaraylı futbolcunun elinde havai fişek patladı01 Ocak 2021 Cuma 11:04
  • Fatih Terim'in 5 maç men cezası 4 karşılaşmaya düşürüldü31 Aralık 2020 Perşembe 20:21
  • Fenerbahçe'de Ozan Tufan koronavirüse yakalandığını açıkladı22 Aralık 2020 Salı 20:45
  • Trabzonspor'un eski başkanı Özkan Sümer hayatını kaybetti22 Aralık 2020 Salı 10:01
  • Sertoğlu: Bu hastalıkla nasıl baş edeceğimizi konuşmak yerine futbolu konuşuyorlar21 Aralık 2020 Pazartesi 18:47
  • alatasaray'da Fatih Terim'e ağır ceza! Kaçıracağı maç sayısı...19 Aralık 2020 Cumartesi 19:45
  • PFDK'dan Sergen Yalçın'a para cezası17 Aralık 2020 Perşembe 18:58
  • Galatasaray’da iki oyuncu Covid-19’a yakalandı16 Aralık 2020 Çarşamba 22:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti