Özil'in Arsenal formasıyla yaptığı son paylaşım: İmanın iki temeli vardır, yarısı sabır, öteki yarısı şükür

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'Arsenal forması ile atılan son iki mesaj' başlıklı bugünkü yazısında ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi.

Özil'in transfer sürecinin büyük ilgiyle karşılandığını belirten Özkök, 312 bin kişinin takibiyle Özil'in uçağının en fazla takip edilen uçak olduğunu söyledi ve "Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı’nda THY’ye ait bir Boeing 777 özel bir uçuşla gökte ay-yıldız çizmişti. O uçuşu 195 bin 772 kişi izlemişti. Yani Özil’in gelişi ondan bile daha fazla izlendi" ifadelerini kullandı.

Özil'in transfer öncesi son mesajlarına da yer veren Özkök, şunları söyledi:

"Bir de Arsenal forması taşırken attığı çok ilginç iki kare var.

Sondan bir öncekini 15 Ocak Cuma günü atmış.

Özil’i İstanbul’da bir cami önünde dua ederken gösteren bir çizim bu. Ayasofya’ya benziyor ama 5 minaresi var.

Yani Sultanahmet’le Ayasofya arası stilize edilmiş bir çizim bu.

Altında İngilizce olarak şu yazıyor:

“İmanın iki temeli vardır. Yarısı sabır, öteki yarısı şükür.”

Ayrıca Türkçe ve Arapça hayırlı cumalar yazısı eklenmiş.

Kaç kişi beğenmiş diye baktım:

163 bin kişi....

​'Bekleyin geliyorum mesajı'

Ama Fenerbahçelileri asıl ilgilendirecek paylaşımı ondan 3 gün önce yapmış.

Real Madrid forması altında oynarken Galatasaray’a karşı oynadığı maçtan bir kare bu...

Herhalde bu da Galatasaraylılara “Bekleyin geliyorum” mesajı."