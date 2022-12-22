Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Belediye Meclis adayları Mustafa Batak ve Ali Kemal Piyale Emeğin Gündemi programına katılarak 25 Aralık Pazar günü gerçekleşecek belediye seçimlerini değerlendirdiler.

Özkızan: Seçimler Gelir Gider, Emek Mücadelesi Bakidir

Özkızan, programın başında Kıbrıs'ın güneyinde 1 haftadır sürmekte olan yemek kuryesi Wolt firması emekçilerinin grevini selamladıklarını, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinin emek, çalışma hakları, sınıf meselesi söz konusu olduğunda birbirlerine ne kadar çok benzerlikler taşıdıklarına vurgu yaptı. Seçimler gelir gider emek mücadelesi bakidir diyen Özkızan, pazar günü gerçekleşecek seçimlerden sonra da emek mücadelesini yükseltmeye devam edeceklerinin sözünü verdi.

Kormacit köyünde Maronit bir adayın keyfi gerekçelerle adaylığının engellendiğini, bizi yöneten insanların niteliklerine baktığımızda ruhuna uygun olduğunu, yaşadığımız bu çağda ise kabul edilemez olduğunu söyleyen Özkızan, ülkeye tutunmaya çalışan azınlık bir grubun mensubu bu kişiyi seçimden uzak bırakmak kendi inandıkları kktc’ye sen inanma demektir dedi.

Rejim Partilerinin İdeolojik Bir Tutarlılığı Yok

Rejim partilerinin ideolojik bir tutarlılığının olmadığı için pek çok vaadin farklı bölgelerde farklı farklı verilebileceğini söyleyen Özkızan, ulusal politika perspektifine uygun olduğuna bakmaksızın karşısındakine hangi lafı çarpmak isterse o söylemi o an geliştiriyor ifadelerini kullandı. Özkızan, mücadele ve program çizgisinden uzak, siyasetin bu kadar basite indirgendiğini, bunun da sıkıntılı olduğunu kaydetti. Proje belediyeciliğinin sıkıntılarına değinen Özkızan, hükümete geldiklerinde kaynak yok diye bir köy yolunu bile yapmakta sıkıntı yaşayanların, yerel seçimler söz konusu olduğunda finansmanını belirtmeden çeşitli projelerden bahsedebilmektedirler dedi. Özkızan, UBP veya sağ partilerin bütçesi, taviz verme karşılığında Türkiye’ye avuç açma, CTP ve HP gibi partilerin ise iç borçlanma olduğunu ifade etti.

Halkın Refahını Merkeze Almalıyız

Özkızan, Bağımsızlık Yolu’nun insan refahını merkeze alan, bütünlüklü bir plan çerçevesinde kentleşme anlayışını savunduğunu dile getirdi. Ülkemizdeki sermaye çevrelerinin çocuk işçi çalıştırmak istemesi noktasına geldiğini anımsatan Özkızan, gözünü çocuklara dikmiş vahşi sermaye yapısına yaslanarak elde edeceğiniz finansmanla nasıl bir kent hayal edebilirsiniz sorusunu da sormak gerekir ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türk Halkının Hayal Kırıklığına Tahammülü Kalmamıştır

Kıbrıslı Türk halkının, savaşları, bölünmeyi, göçmenliği ve yoksulluğu gördüğünü, çok şeyini kaybettiğini ve bunlara direndiğini söyleyen Özkızan, hayal kırıklığına ise tahammülü kalmamıştır şeklinde konuştu. Her şekilde Kıbrıs Türk halkının toparlandığını, yeniden ayağa kalktığını belirten Özkızan hayal kırıklığının ise halkın siyasal bilincinde veya kimliksel varoluşşal benliğinde derin yaralar açtığını vurguladı. Özkızan, Bağımsızlık Yolu’nun ayakları yere basan, vaatler üzerinden değil mücadele üzerinden kurduğu bir programla siyaset yaptığını söyledi.

Batak: Bir Finansman Olacaksa bu Kooperatifleşme Yoluyla Olur

Batak, Kıbrıs’ın güneyindeki emekçilerin grev neticesinde haklarını kazanacaklarına inandığını belirtti.

Batak, UBP ve CTP adaylarının Lefkoşa’da yeşil alan sorunu var argümanları üzerinde yorumda bulundu. Lefkoşa’da yeşil alan sorununun var olduğunu söyleyen Batak, halkın sosyalleşme amaçlı kullanacağı yeşil alana muhtaç olduğunu söyleyebiliriz dedi. Ancak Mehmet Harmancı döneminde bu durumun aşılmaya çalıştığını belirten Batak, Kızılbaş’a yeni bir parkın yapıldığını, mevcut parkların durumunun iyileştirildiğini söyledi.

Halk meclislerinin belediye meclislerine, belediye meclislerinin de belediye başkanlarına doğrudan bağlantılı oluğu, müdahale edebildiği bir sistemi hayal ettiklerini vurgulayan Batak, bu basamakların tamamen şeffaf ve açık şekilde tırmanıldığı bir yönetim tarzını savunduklarını ifade ettik. Batak, Bağımsızlık Yolu’nun finansman olarak kooperatifleşmeyi savunduğunu aktardı.

Kişiye Değil Koyduğumuz Söze Destek İstiyoruz

Batak, Bağımsızlık Yolu’nun ayakları yere basan, hazırlamış oldukları programıyla hareket eden, kişiye değil koyduğu söze destek isteyen bir yapı olduğunun altını çizdi. Seçim sürecinde insanların göstermiş olduğu olumlu yaklaşımın sorumluluğunu da omuzlarında taşıdıklarını belirtti.

Sokakta ne yeni yıl havasının, ne de belli bölgeler haricinde seçim havasının olmadığına değinen Batak, insanların geçim derdinde olduğunu söyledi.

Emek anlamında bir söz, var olanı geliştirmek anlamında bir katkı olmak için aday olduklarını yineleyen Batak, bu katkıyı da belediyenin yüzünü şehre ve şehirde yaşayan insana döndürerek yapacaklarını kaydetti. Meclis toplantılarına halkın katılabilmesinin gerekliliğini savunan Batak, birlikte ortaya konulacak emeğin şehrin yararına bir kazanım olacağını göstermek istediklerini açıkladı.

Piyale: Rejim Partilerinin Vaatlerinde Plansızlığı Görebiliyoruz

Piyale, Bağımsızlık Yolu’nun özel sektör emekçileri için verdiği sendikalaşma mücadelesini hatırlattı. İşçilerin kenetlenip haklarını arayabilmesi için sendikanın ne kadar önemli olduğunu Kıbrıs’ın kuzeyinde de güneyinde de görebiliyoruz dedi.

Lefkoşa’nın başına ne geldiyse plansızlıktan gelmiştir diyen Piyale, bugün partilerin belediyeye bakışının şirket yönetir gibi belediye yönetmekten yana olduğunu ve vaatlerinde de ayni plansızlığa devam ettiklerini aktardı. Her şeyden önce plan ve programın gerektiğini göz ardı ediyorlar diyen Piyale, göz ardı etmelerindeki temel sebep de halkın ihtiyaçlarını umursamamalarıdır ifadelerini kullandı.

Piyale: İçi Boş, Tepeden İnme Vaatte Bulunmuyoruz

Piyale, seçim sürecinde halktan güzel dönüşler aldıklarını, diğer partilerden farklarını anlatma ve anlaşılma fırsatı yakaladıklarını kaydetti. İçi boş tepeden inme vaatte bulunmadıklarını aktaran Piyale, hayatlara dokunan, ayakları yere basan taleplerle halkın karşısına çıktıklarını ifade etti. Bağımsızlık Yolu açısından sokakta soludukları havanın iyi olduğuna değinen Piyale, iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını belirtti.

Bulunduğumuz Her Yerde Emeğin Sesi Olacağız

Piyale, Bağımsızlık Yolu mensubu herhangi birinin belediye meclisine girmesi halinde emekçinin sesinin orada duyurulacağını söyledi. Bunun çok büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Piyale, bu konun bilinciyle hareket ediyoruz ve bulunduğumuz her yerde emeğin sesi olacağız dedi.