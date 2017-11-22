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Özyiğit: TDP dayatmalara boyun eğmez

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Özyiğit: TDP dayatmalara boyun eğmez
Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Yeni dönemde TDP, kilit parti değil; hükümeti belirleyen parti konumunda olacak” diyerek seçimdeki iddialarını ortaya koydu.

UBP ve CTP’ye sert eleştiriler getiren Özyiğit, değişimden söz eden CTP’nin, Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros’u aday göstererek, zaten ideolojik değişime girdiğini gösterdiğini savundu

BRT’de katıldığı “Haber Toplantısı’nda” Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Cemal Özyiğit, TDP’nin, doğru siyasetten ödün vermemek gibi bir prensibi olduğunu söyledi.

TDP’nin, yıllara dayanan siyasi geleneğinde, dayatmalara boyun eğmediğini, yeri geldiğinde koltuğu bırakıp gittiğini, direndiği için hükümetten edildiğini ifade eden Özyiğit, 2013’teki azınlık hükümetindeki TDP’li 3 bakanın dirayetli duruşu nedeniyle, Harmancı ve Akıncı’nın, halkın takdirini aldığını anlattı.

Cemal Özyiğit, “Ülkede sosyal demokrasinin ana temsilcisi TDP’dir” dedi.

Aday listeleri ile ilgili soru üzerine de Özyiğit, şöyle konuştu:

“Aday listesini hazırlarken, bizimle aynı yolu ürüyen arkadaşlara baktık… Alanında uzman, dürüst, demokrat insanlar, inançlı, kararlı, değişim yaratmaya yatkın arkadaşlar tespit ettik ve o arkadaşlarla görüşerek ülkenin bu kritik dönemecinde birlikte olalım dedik. Arkadaşlara teşekkür ederiz, bize inandılar güvendiler, yola birlikte çıktık. Ortaya çıkardığımız arkadaşlarla ilgili çok olumlu tepkiler aldık. Bize doğru yoldasınız diye çok sayıda mesaj geldi. Bu liste ile etik dışılığın, usulsüzlüğün üstüne gideceğimizin kararı verdik, toplum da bunu gördü. Toplum gittiğiniz yol doğrudur diyor. Çok daha yukarılara çıkma vaktiniz geldi diyor. Bu mesajı aldık. Halkın uyarısını dikkate aldık ve arkadaşlarla yola birlikte çıktık.”

Halka bu liste ile ciddi bir seçenek sunduklarını da belirten Özyiğit, “Aday listemiz tamamen belirlendikten sonra, TDP’nin anket rakamlarına göre oylarını çok artırdığını göreceksiniz. Seçimlerdeki beklentimiz nettir. Göreceksiniz. Çok güçlü bir şekilde meclise gireceğiz. İdeale yakın bir liste ile halkın huzurundayız. Kilit parti olmayacağız. Hükümeti belirleyecek parti olacağız. Veriler bize bunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Seçimlerden ikili, hatta 3’lü koalisyon sonucu çıkabileceğini belirten Özyiğit, TDP’nin koalisyonda yer alma kriterlerini de şöyle sıraladı:

“Hükümet programı çok önemli, uygulanabilirliği daha da önemli. TDP’nin ilkeli duruşunu benimseyenlerle hükümet kurarız. Uzlaşma sağlanırsa, prensiplerimiz, takvimleme talebimiz kabul ediliyorsa, değişim gerçekten isteniyorsa hükümette oluruz.’’

Geçmişte ‘‘UBP ile asla hükümet kurmam’’ diyen CTP ve DP’nin, UBP ile hükümet kurduğunu kaydeden Özyiğit, “Bizim duruşumuz var. Hesap sorma mücadelesinden asla ödün vermeyiz. Bu yaklaşımlara birileri varım derse UBP ile de hükümet kurarız. Bunu geçmişte de söyledik. Asla kurmam diyenler ne yaptı?” şeklinde konuştu

TDP’yi CTP ve UBP ile bir tutanlara tepki gösteren Özyiğit, “Bu talan düzenini UBP kurdu. CTP bu düzeni değiştireceğini söyledi. Neyi değiştirmiş? Neyi değiştirecek? Değişen kendisi oldu. Son Ticaret Odası ile yaptığı ittifak ile ne kadar değiştiğini ortaya koydu. İdeolojik değişimin sınırlarının nereye dayandığını bu toplum görmüştür. Üretken, emek mücadelesi falan CTP adına lafta kaldı. CTP ile örtüştüğümüz tek nokta barış mücadelesi. Geri kalan alanda CTP ile nerede örtüşüyoruz bilmiyorum” dedi.

CTP’nin son zamanlarda müdahalelere sessiz kaldığını savunan Özyiğit, Koordinasyon Ofisi’nin CTP Başbakanlığı döneminde geçtiğini de hatırlattı.

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