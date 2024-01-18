  • BIST 8088.82
  • Altın 1949.104
  • Dolar 30.1388
  • Euro 32.9158
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

Pakistan, İran topraklarındaki 'teröristlere' yönelik saldırıları doğruladı

» »
İslamabad, Tahran'ı kendi topraklarından faaliyet gösteren militanlarla ilgili "ciddi endişeleri" görmezden gelmekle suçladı
Pakistan, İran topraklarındaki 'teröristlere' yönelik saldırıları doğruladı

Pakistan, İran'ın güneyindeki "terörist sığınaklarına" bir dizi hava saldırısı düzenlediğini açıkladı ve "hassas" operasyonla çok sayıda militanın etkisiz hale getirildiğini iddia etti. Saldırı, Tahran'ın Pakistan merkezli bir başka terörist gruba yönelik kendi baskınlarını kabul etmesinin ardından geldi.

Bu arada, yerel medyanın aktardığına göre İranlı yetkililer Sistan-o-Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamalarda üçü kadın dördü çocuk olmak üzere İran vatandaşı olmayan yedi kişinin öldüğünü söyledi.

İslamabad Dışişleri Bakanlığı Perşembe sabahı askeri harekatı doğrulayarak görevin başarılı olduğunu ilan etti ve "halkının emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm adımları atma" sözü verdi.

"Bu sabah Pakistan, İran'ın Sistan-o-Belucistan eyaletindeki terörist sığınaklarına karşı son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirdi. Kod adı 'Marg Bar Sarmachar' olan istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda terörist öldürüldü" denildi.

 

DOSYA FOTOĞRAFI. Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir Lockheed Martin F-16B Konya Hava Üssü'nden havalanıyor,

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey09 Ocak 2024 Salı 09:59
  • İşte Kırgızistan'ın yeni bayrağı08 Ocak 2024 Pazartesi 13:28
  • Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için aday sayısı 3 oldu06 Ocak 2024 Cumartesi 21:20
  • Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde Putin'in rakipleri belli oldu06 Ocak 2024 Cumartesi 15:46
  • Belarus: Lukaşenko, kendisine ömür boyu yargı dokunulmazlığı sağlayan yasayı imzaladı05 Ocak 2024 Cuma 22:34
  • Belarus: Lukaşenko, kendisine ömür boyu yargı dokunulmazlığı sağlayan yasayı imzaladı05 Ocak 2024 Cuma 22:34
  • Rusya: Ukrayna’ya yabancı devletler 203 milyar dolardan fazla yardım sağladı05 Ocak 2024 Cuma 21:31
  • Çin Yeni Yılı hakkında neler biliniyor?05 Ocak 2024 Cuma 09:51
  • Japonya'daki uçak kazasından yeni detaylar ortaya çıktı03 Ocak 2024 Çarşamba 18:05
  • Japonya'da pistteki uçak kazasının ardından 100'den fazla uçuş iptal edildi03 Ocak 2024 Çarşamba 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti