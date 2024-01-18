Pakistan, İran topraklarındaki 'teröristlere' yönelik saldırıları doğruladı

Pakistan, İran'ın güneyindeki "terörist sığınaklarına" bir dizi hava saldırısı düzenlediğini açıkladı ve "hassas" operasyonla çok sayıda militanın etkisiz hale getirildiğini iddia etti. Saldırı, Tahran'ın Pakistan merkezli bir başka terörist gruba yönelik kendi baskınlarını kabul etmesinin ardından geldi.



Bu arada, yerel medyanın aktardığına göre İranlı yetkililer Sistan-o-Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamalarda üçü kadın dördü çocuk olmak üzere İran vatandaşı olmayan yedi kişinin öldüğünü söyledi.



İslamabad Dışişleri Bakanlığı Perşembe sabahı askeri harekatı doğrulayarak görevin başarılı olduğunu ilan etti ve "halkının emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm adımları atma" sözü verdi.



"Bu sabah Pakistan, İran'ın Sistan-o-Belucistan eyaletindeki terörist sığınaklarına karşı son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirdi. Kod adı 'Marg Bar Sarmachar' olan istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda terörist öldürüldü" denildi.

DOSYA FOTOĞRAFI. Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir Lockheed Martin F-16B Konya Hava Üssü'nden havalanıyor,